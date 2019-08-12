漁船夾帶黃金及魚貨謀暴利？　「索羅門群島外交大使」假的啦

▲謝姓男子冒充是索羅門群島外交大使，謊稱可安排漁船走私黃金及魚貨謀取暴利。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

一名謝姓男子假冒是索羅門群島外交大使，誆稱漁船夾帶黃金及魚貨進入台灣再出售獲利，許多被害人不疑有他，交付金錢想謀取暴利，誰知謝姓男子收取巨額資金後，藉各種理由遲遲無法兌現，最後謝姓男子竟完全失聯，投資被害人才驚覺受騙，報警求助。

台東警察分局近日接獲民眾報案，一名謝姓男子假冒索羅門群島外交大使身分與民眾接觸，並僞稱有管道可安排漁船夾帶黃金及魚貨進入高雄港，再以高價出售獲利為由，吸引諸被害人投資而主動交付金錢，俟被害人等投資龐大金錢後，再以該國家政治局勢不穩、漁船拋錨等為由藉故拖延，最後更無故失聯。

台東警察分局獲報後組成專案小組，深入追查，憑藉被害人所提供蛛絲馬跡，輔以監視器交叉比對，逐一過濾可能嫌疑人，終於掌握嫌疑人謝男真實身分，日前循線將謝男逮捕到案。

警方調查，謝男並非索羅門群島外交大使，亦無特殊管道進口黃金及漁獲，只是利用一般人「買鐵思金」之貪念，且對進口貨物之流程不熟悉難以查證的弱點，使被害人信以為真，從而詐取金錢。

警方表示，謝嫌已將被害人滙予投資金錢全數提領花用，惟法網恢恢疏而不漏，專案人員已逐一比對被害人所提供資料確認無誤，全案訊後依刑法詐欺罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。



台東警察分局長郭子弘表示，不肖分子常利用人性弱點，編造各種快速賺錢獲利管道，使被害人受騙上當投資金錢，且現行法令禁止走私行為，需按法定程序及流程方得進口商品及漁獲，呼籲民眾投資前應詳加查證，避免落入有心人士圈套損失錢財，如認疑似詐騙，立即撥打165、110或洽當地派出所。