快訊／台17邦交國又要少一個？　路透：索羅門考慮與中建交

▲索羅門群島的地理位置。（圖／翻攝自外交部網站）

記者黃翊婷／綜合報導

友邦索羅門群島（Solomon Islands）先前受到大陸釋出善意，一度傳出台索邦交生變。而根據《路透社》1日報導，索羅門群島國會外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）透露，目前已經成立一個部長級的小組，正在進行與中國大陸建交的問題評估，最快可能這週就會有重大決定要對外宣布。

肯尼羅瑞提到，目前政府和部分行政官的確有想要改變的想法，而且已經在這方面投入資金，現階段成立的部長小組是由8人組成，其中還包含總理的私人秘書，未來會與北京當局進行會談，至於是否有可能影響與台灣之間的邦交關係，最快這週就會有答案。

不過，關於肯尼羅瑞的說詞，索羅門群島的政府官員並未回應《路透社》的求證。其實，上月中旬就曾傳出中國大陸向索羅門群島「招手」，但索羅門群島前總理何瑞朗等15位政要隨即發表聲明支持深化台索邦誼，以實際行動打破外界揣測，外交部當時還表示誠摯感謝。

根據外交部網站介紹，索羅門群島為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里，北與巴布亞紐幾內亞為鄰，南瀕萬那杜；在東經155度至168度、南緯5度至12度間，處於地震帶，地形包括平原、高山、森林及珊瑚礁等；陸地面積約2萬8000平方公里，90%以上為熱帶雨林所覆蓋，包括992個島嶼，林產豐富，亦富藏金、鎳、銅、鈷、鋁土等礦產；另外，專屬經濟海域廣達134萬平方公里，為南太平洋重要漁場。