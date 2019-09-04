俄羅斯Su-25UB攻擊機墜毀　2名飛行員彈射成功

▲圖為Su-25攻擊機。（示意圖／取自《維基百科》）

實習記者曾筠淇／綜合報導

俄羅斯國防部在聲明中表示，本週二（3日）時，一架Su-25UB攻擊機在北高加索區的斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Region）進行例行訓練飛行時，墜毀在一個無人居住的地區。不過，在飛機發生事故以前，其實就已與基地失去聯繫，所幸飛行員及時彈射成功，。

據Cavok Aviation News、World Defence News等外媒報導，Su-25UB出產於蘇霍伊（Sukhoi）航空集團，自1981年開始生產，在短短十年間產出超過1000架，它是Su-25 Frogfoot的戰鬥訓練版，主要是在摧毀小型移動或靜止的地面目標，同時也摧毀低速的空中目標。

►生火了！連我媽都用到發光

國防部指出，「Su-25UB的墜毀現場位在布瓊諾夫斯克市（Buddenovsk）西南38公里處。」Su-25UB在昨日一次例行訓練飛行中，於斯塔夫羅波爾邊疆區的荒廢地區墜落，在撞到地面後全毀，不過飛機內並無彈藥，地面也沒有損壞。

Su-25UB在事故發生前就與基地失去聯繫，而根據最新報導顯示，這架Su-25UB內原有2名飛行員，其中一人為經驗豐富的教練，另一名則為空軍學員，兩人都在飛機墜落前就先將自己彈射出去，他們現在已被找到，至於其它狀況，目前則尚未有資訊。