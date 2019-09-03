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殲20將配備600萬像素熱成像儀　偵測能力升級超越F-35

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▲殲20將配備600萬像素熱成像儀。（圖／翻攝自微博／大立紅外）

▲大立科技專注於研製紅外紅外熱成像儀。（圖／翻攝自微博／大立紅外）

實習記者范芷菱／綜合報導

深圳4日即將舉辦第21屆中國國際光電博覽會，據了解，大立科技將發布中國國內首型600萬像素（3072×2048）的非製冷紅外熱成像儀。外界推測，這款熱成像儀可以用來升級殲-20戰鬥機分布式光學孔徑系統（DAS），使得殲-20擁有一雙更加銳利的鷹眼，進一步增強作戰能力。由於現今殲-20與美國的F-35均是配備100萬像素熱成像系統，所以一旦殲-20的系統升級，將會遠超過F-35戰鬥機。

軍事網站近日出現殲20戰機彈艙的照片，引發軍迷熱議。

▲中國殲-20戰鬥機。（圖／翻攝自網路）

據《新浪軍事》報導，從國內外隱身飛機的發展來看，雷達隱身技術相較於紅外線隱身技術發展要快，是因為現代的航空發動機屬於熱機，推力有很大程度上是來自於熱能，所以降低紅外特徵信號與提高推力之間存在著矛盾，也就是為什麼國內外都將光電系統作為抵抗隱身飛機的重要手段。據了解，F-35戰鬥機配有分布光學孔徑系統，採用了100萬像素的熱成像系統，同時也是第一種配戴DAS的戰鬥機。

美軍大秀美、日F-35戰機,F35。（圖／翻攝自U.S. Pacific Command推特）

▲美國F-35戰鬥機。（圖／翻攝自U.S. Pacific Command推特）

其實殲-20在研製的時間利用了後發的優勢，也配備了DAS系統，加上2015年中國國內突破了100萬像素非製冷熱成像系統，所以與F-35戰鬥機處於同一等級。目前來看，全球只有殲-20與F-35有配備百萬像素分布式光學孔徑系統，均可以利用DAS來探測空中的隱身目標，然後通過數據鏈將數據傳給PL-10導彈，指導後者攻擊目標。由於F-22的研製年代較早，所以無法配備DAS系統，因此外界推測這應該就是美國空軍不重新起動F-22生產線的原因。

▲殲20將配備600萬像素熱成像儀。（圖／翻攝自大立智造）

▲大立科技將推出600萬像素的非製冷紅外熱成像儀。（圖／翻攝自大立智造）

早在2018年的珠海航展中，中國相關單位就已經展出多種分布式光學孔徑系統，像是採用30萬像素的簡化型DAS系统，和採用10萬像素的出口型DAS系统，增加了國產戰鬥機在國際市場的競爭力。

隨著技術的進步，尤其是紅外隱身技術，國內外都認為應該擁有更先進的DAS系统，才能對抗2020年後空中隱身性能最好的目標。除了F-35計畫採用更大規模的熱成像系統，中國國內也在2018年完成200萬像素的研製，如今大立科技更是研製出600萬像素的非製冷紅外熱成像儀。

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外界推測，600萬像素熱成像儀將於2020年後取代如今的100萬像素熱成像系統，並運用在殲-20戰鬥機上，不僅提升探測的精準度，還能執行ISR和反導探測等，進而全面增強殲-20戰鬥機的作戰能力。

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