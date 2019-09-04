悲母養不起1歲嬰　勒斃裹棉被「假裝睡著」埋糞坑…重回現場崩潰跪哭！

▲悲母養不起小孩直接勒斃都糞坑。（圖／翻攝自VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯巴什科爾托斯坦（Республика Башкортостан）日前發生一起家庭悲劇。一名28歲的母親優里亞（Yulia Khabitova）因為老公離開，自己需要獨立否養兩名小孩，但因為經濟狀況不佳，最終竟選擇將小兒子勒斃後丟進糞坑內埋葬。

根據英國《太陽報》報導，優里亞遭到逮捕時難過的表示，因為老公已經離開，自己必須要撫養一名5歲女童和一名一歲大的嬰孩，外出打工的薪水除了請一名保姆之外，還有供給母子三人的生活糧食，日子幾乎過著有一餐沒一餐的日子。照顧兩名孩童的保姆表示，她試圖想要煮食一些有營養的東西，但還是無法挽救媽媽的負面想法。

▲女子（右）將兒子殺害，只因為自己打工的錢養不起兩個孩子。

最終優里亞選擇將仍是嬰兒的小兒子勒斃，並且以棉被包裹後，丟進糞坑掩埋，當時優里亞告訴母親，「孩子就是失蹤了」但在報警之後，警方突破優里亞的心防，說出了是因為自己撫養不起孩子，所以覺得殺害孩子得到解脫。孩童們的祖母表示，優里亞已經很努力了，她確實也很愛小孩。

警方帶著優里亞重回犯案現場時，她崩潰的演練一次犯罪的過程，並且大聲地哭喊「我養不起你，但現在你不會再因為挨餓而哭」優里亞也向警方坦承，自己勒斃孩子後，裹在毯子裡面，埋葬後想要忘記這個孩子。法官開庭時判定優里亞是蓄意謀殺罪，將面臨8～20年的有期徒刑。