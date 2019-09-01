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女童飯店泳池戲水…下秒「被水泵吸住」卡水底15mins慘死　父親崩潰了

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▲▼12歲女孩遭泳池排水孔吸入水，腦受損昏迷。（圖／翻攝自Facebook／Sunhill Hotel）

▲12歲女孩遭泳池排水孔吸入水，搶救10多天仍宣告不治。（圖／翻攝自Facebook／Sunhill Hotel）

記者柯振中／綜合報導

俄羅斯12歲的女童艾莉莎（Alisa）日前與家人到土耳其旅遊，卻在入住的飯店泳池中遭到排水管吸住，困在水底將近15分鐘才被父親救起，雖然經過10多天的搶救，卻仍在29日不幸身亡。艾莉莎的父親悲痛表示，「我們知道生活還是會繼續，但不可能再回到從前了，我們永遠失去妳了…」

綜合外媒報導，這起泳池事件發生在18日，艾莉莎與父母前往土耳其遊玩，期間入住四星級的Sunhill Hotel，她在飯店泳池戲水時，因為身體沉入水下，導致右手手臂被水泵牢牢吸住，困在水底無法掙脫。

艾莉莎的父親發現事情不對勁，入水查看，發現女兒的手被吸附在水底，立刻想把女兒拉出水面，但由於水泵的吸力太強，根本就拉不動，因此要求艾莉莎的母親向工作人員呼救。

艾莉莎的母親不斷在岸邊求救，但Sunhill Hotel的泳池卻沒有配置救生員，而且工作人員到場後，也不曉得泳池水泵的開關在哪，讓艾莉莎被卡在水底將近15分鐘，錯過黃金救援時間。艾莉莎的父親最後只能強行破壞排水裝置，將女兒救出；被救出時，艾莉莎的手上甚至還卡有排水管。

▼艾莉莎在飯店的游泳池戲水，卻被水泵吸住，在水底卡了將近15分鐘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼游泳池示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

被拉出水面後，艾莉莎立刻被送往當地的醫院進行搶救。搶救期間，許多俄羅斯醫生也飛往土耳其，協助當地醫護人員進行治療；不過，雖然經過搶救，艾莉莎恢復了呼吸心跳，但遲遲沒有清醒，腦部、其他器官也可能因為長時間缺氧而受到重創。

令人遺憾的是，艾莉莎的父親29日悲痛表示，雖然經過了10多天的搶救，艾莉莎仍然沒有活過來，「我們知道生活還是會繼續過，但我們永遠不會再回到過去，我們永遠失去她了…」

當地警方得知事件後，已著手進行調查，同時下令該飯店的3名高級職員不得出境，詳細事故原因仍在釐清當中。一名俄羅斯外交官指出，希望土耳其的司法界能夠懲戒間接導致悲劇發生的人，讓這些人面臨應有的處罰。

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