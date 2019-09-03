「8根釘子6根偏移」　三總名醫涉腰椎手術害半癱遭起訴

▲三軍總醫院曾姓腦神經外科主任涉醫療過失遭起訴。（圖／翻攝三總官網）

記者劉昌松／台北報導

1名60多歲病患因為腰部疼痛，經三總曾姓腦神經外科主任診斷有腰椎滑脫情形，為病患進行手術打上8根鋼釘固定角度，因病患抱怨不適，第2次手術移動6根鋼釘，結果病患因脊髓受損而下半身癱瘓，病患和家屬無法接受，一個人好好的自己走進醫院，開個刀變成餘生都要坐輪椅，台北地檢署調查後3日依業務過失傷害罪起訴曾男。

這名60多歲病患是在2013年間，因腰椎第4、5節有滑脫情形，腰背疼痛難耐，到三軍總醫院掛號求診，病患和家屬質疑，當時醫生說的好像是很簡單的小手術，要是知道可能造成癱瘓的後遺症，寧願選擇繼續忍受腰痛，也不動刀。

而曾姓腦神經外科主任表示，實際上裝在病患身體裡的鋼釘只有2根錯置、角度不對，只是既然開刀了，就把其它4根也一併調整。而檢察官函詢醫審會鑑定，得到的回函僅說明符合醫療常規可容許的「錯置率」，無法確認每個鋼釘偏移多少角度叫錯「錯置」，而依一般常情，8根鋼釘有6根需要調整角度，比例不能說低，認為手術與病患半癱有因果關係，依業務過失傷害罪，起訴曾姓主任醫師。

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