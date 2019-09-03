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加航擋風玻璃變「碎裂蜘蛛網」　1萬公尺高空急降成田機場

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▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲加航26航班2日晚間飛行時，左駕駛座的擋風玻璃突然龜裂。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者范芷菱／綜合報導

一架加拿大航空公司航班2日晚間飛行時，左邊駕駛座的擋風玻璃突然龜裂，幾乎無法繼續飛行，只好改變原先目的地，就近選擇在日本成田機場降落。據了解，機上299名乘客與機組人員均無受傷，加航方面正在調查玻璃龜裂的原因。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

據日本NHK報導，一架從上海飛往溫哥華的加航26航班在日本時間2日晚間7點45分左右飛行途中，左邊駕駛座的正面擋風玻璃突然出現龜裂，為了避免發生事故，趕緊透過無線電通報問題。那時航班正好位於成田機場西北方約360公里、高度約1萬700公尺的上空，隨後就改變目的地，於晚間8點30分左右緊急降落在成田機場。

▲▼ 擋風玻璃,碎玻璃,玻璃碎裂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲玻璃整片都呈現「蜘蛛網」的狀態。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

消防單位表示，該航班機上的299名乘客與機組人員均未受傷，同時也確認了破裂的擋風玻璃。玻璃並非只裂一塊，而是整片都呈現「蜘蛛網」狀，彷彿一碰就會變成碎片。

據了解，這架航班使用的是波音787機型，而加航方面正在調查原因。該航班降落後，導致成田機場A跑道關閉大約4分鐘、22個起降航班出現最長18分鐘的延誤，所幸的是，跑道上並無出現任何異常。

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