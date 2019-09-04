雨彈狂炸高雄！前鎮「馬路變汪洋」　上班車潮塞爆交通大打結

▲網友PO出中華五路一早淹水的照片。（圖／翻攝自爆怨公社臉書社團）

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

受到颱風玲玲外圍環流影響，氣象局4日上午7時30分針對高雄發布豪雨特報；其中前鎮區累積雨量達110毫米，有網友就拍下中華五路整條路面被水淹沒、「馬路變汪洋」的畫面，由於正逢上班時間，馬路上也出現車潮擠爆、交通大打結。

氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，據觀測資料顯示，自凌晨0時至上午8時10分，高雄市三民區累積雨量已達111毫米、位於前鎮區的高雄觀測站也有110毫米的累積雨量，前鎮區各處紛紛傳出淹水災情。有網友就拍下中華五路的俯瞰畫面。只見整條馬路都被水淹沒、「路面變汪洋」；還有一輛白色轎車疑似卡在水中、動彈不得。

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▲前鎮區金福路一度淹水到膝蓋，現場進行交通管制。（圖／記者吳奕靖翻攝，上同）

另外金福路的水位更一度淹到約25公分高，金福路和草衙路口的大貨車專用匝道口，也出現嚴重積水，交警在現場拉起封鎖線、進行交通管制，幸好目前積水已逐漸退去，無人傷亡。另外，由於這場大雨來時正逢上班時間，馬路上也出現長長車潮，交通因雨大打結，提醒民眾出門小心安全。

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▲大雨在上班時間狂炸高雄，造成交通大打結。（圖／記者吳奕靖翻攝）