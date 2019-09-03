遭郭新政點名「除害」　黃昭順回應暗示「她」才是對手

▲立法委員黃昭順回應郭新政。（圖／記者陳政錄攝）



台北市已故議員李新前女友郭新政因《誰摔死了李新》系列影片，多次對國民黨立委黃昭順開砲，引來媒體關注，更在3日於臉書宣布要參選立委，接挑戰黃昭順的左楠選區，並說是要來「除害的」。對此黃昭順也回嗆，如有人蓄意抹黑、惡意誹謗，將不再姑息，會尋求司法制裁頑劣之徒。

郭新政在臉書發表「正式宣佈參選聲明」，將以無黨籍身份參選左楠區的立法委員，理由就是，「說過了我是來除害的，第一害就是黃昭順」，她批評，黃昭順除了是珠寶案的始作俑者之一外，對於台灣百姓來說，宗教法、健保資源拱手送人等耳熟能詳的提案，都顯示這位老古董立委的失職和荒謬。

▲郭新政宣布選立委，投入左楠選區挑戰黃昭順。（圖／翻攝郭新政臉書）



郭新政表示，將身先士卒，帶起追求真相、端正官場的浪潮，一起把官場裡的壞東西、壞習慣、壞生態全部揪出來，就好像把佔掉頻寬的吸血蟲弄掉，大家的網路就順了一樣，只要有人敢出來跟他們對著幹，一定可以消滅他們，希望的曙光即將再次灑在大地，有了希望，才能重拾未來！

郭新政也強調，參選決心來自於要幫李新找真相，若不是自己遇上了，此生沒想過要從政；另外，宗教法、健保資源不被濫用等都是她要參政的重點。

遭到郭新政點名之後，黃昭順在媒體群組回應表示，尊重每個人的參選權利，她在選戰思惟中將「政黨對決列為首要考量」，期許公平競爭、不出惡言，如有人蓄意抹黑、惡意誹謗，將不再姑息，會尋求司法制裁頑劣之徒。

▲同一個選區參選的還有民進黨劉世芳 。（圖／記者洪正達攝）



目前左營及楠梓選區參選者，已有民進黨提名劉世芳、國民黨提名黃昭順，郭新政說，這是一場三個女人的戰爭，盼人民跳脫藍綠框架、下架無良政客。

劉世芳也回應，如果有不公不義的事可以透過司法、監察院或媒體的管道申訴，不捨郭選擇投入辛苦的選戰，盼郭提出福國利民的政見，各自努力。