快訊／玲玲發威！高雄雨彈挾雷狂炸「升級豪雨特報」　前鎮區多處淹水

▲氣象局針對台南、高雄、屏東發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者莊智勝／高雄報導

受到颱風玲玲外圍環流影響，氣象局4日上午7時30分針對高雄發布豪雨特報；高雄、台南大雷雨即時訊息；台南、屏東大雨特報，提醒民眾注意。據氣象局觀測資料，自凌晨0時至上午8時10分，高雄市三民區累積雨量已達111毫米、位於前鎮區的高雄觀測站也有110毫米的累積雨量，前鎮區各處紛紛傳出淹水災情，其中金福路水位更淹至膝蓋，提醒民眾外出須多加注意。

氣象局針對台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，預計持續時間至上午9時15分；氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電、劇烈降雨，溪流河川上游易出現暴漲，排水不良區域則容易有淹水現象，山區也需注意坍方、落石、土石流。

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預報員李孟軒稍早表示，玲玲颱風目前位於台灣東方海面，還有機會再持續增強，最快今轉為中颱，暴風圈也會再擴大，今和周四受到其外圍環流影響，全台易有大雨或豪雨。

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」上午7時許也PO出照片，高雄各地一早暴雨如注；網友也紛紛表示，「雨下的真的大」、「台南也在暴雨中」、「被雷公跟落雨聲吵醒了」、「這雨勢真的神扯，至少下2個小時沒停過」、「前鎮淹到輪胎，學生都不知如何過馬路了！」

▼高雄一早下起傾盆大雨。（圖／翻攝臉書「高雄點 Kaohsiung.」）

▼氣象局針對台南、高雄發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）