Prada香港旗艦店明年撤出銅鑼灣　貿易戰+反送中奢侈品牌銷量減6成

▲香港抗議持續延燒，零售業生意額下跌。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳宛霖／綜合報導

中美貿易戰升級和「反送中」抗議持續延燒，造成零售業生意額下跌至3到7成以上，連精品業也受到衝擊。美國金融服務公司Cowen Inc.分析，如果抗議活動持續到今年年底，在香港的奢侈品牌銷量可能會下降10％到60％。義大利時尚品牌Prada表示，決定結束位在銅鑼灣羅素街的旗艦店，在明年6月滿7年租約後就不再續約。

根據美國《MarketWatch》報導，零售分析師奧利弗•陳（Oliver Chen）表示，香港的抗議活動導致某些地區的奢侈品零售商在6、7月的銷售額下滑，因政治動盪加劇，導致航班取消，部分地區商業癱瘓，旅遊人潮減少，成為奢侈品零售商的逆風。

此外，除了Prada外，知名珠寶品牌Tiffany＆Co的銷售也遭受衝擊，最近更損失6個營業日的業績。Tiffany & Co.財務長Mark Erceg表示，假如香港情勢繼續惡化，公司的全年獲利可能會下降到預期區間的底部。

▲義大利時尚品牌Prada定在明年6月結束租約。（圖／翻攝自新浪）

香港零售業工會公布調查，顯示遊客旺區成為銷售重災區，生意額下跌3到7成以上，不僅員工佣金減半，更被要求補回因示威活動提早關店的工時，甚至直接扣薪，未來將面臨裁員潮。

香港財政司司長陳茂波表示，部份商家間歇性暫業，市民日常生活及消費受到影響，香港國際形象受損也削弱外國商旅及資金到港意欲，訪港旅客人數反映了這個情況。

訪港旅客人數下跌，零售業、旅遊業和飲食業最受影響。香港百貨、商業雇員總會上（8）月底訪問832名從事零售和百貨的人員顯示，大部分受訪者任職的店家生意額下跌3到7成以上，有2成7受訪者表示，資方要求員工補回因示威而提早關門的工時或直接扣薪；收入方面，6成人在近2個月收入比去年同期下降，部分人佣金更減少5成以上，6成表明對零售業的未來感到悲觀。

▲中美貿易戰升溫，市場不確定性攀升。（圖／路透）。

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