林鄭月娥錄音門真相！　地點在香港私人會所「有錢也進不去」

▲面對記者提問,林鄭月娥神情凝重。(圖/路透社)

記者劉亭/綜合報導

香港特首林鄭月娥2日被爆出錄音檔,在私人聚會上哽咽稱「如果有選擇會辭職下台」,她3日開記者會回應,從沒向中央提過辭職。據消息人士透露,偷錄林鄭月娥談話的可能是前高官同袍,地點則是在香港知名的私人會所「香港會」。

根據《香港01》報導,林鄭月娥上周與朋友和前同袍舉行私人宴會,林鄭許多朋友及前同袍現在都從商,與「路透社」報導中與商界人士會面符合。《有線新聞》消息指出,林鄭月娥當日是應邀與Vision 2047基金會的成員午膳。

據了解,「香港會」(Hong Kong Club)位於中環遮打道,創辦於1846年,從英國殖民時期就相當受英國人喜愛,會員非富即貴,入會必須經介紹人,經過嚴格審查才能進入,也要付出昂貴的入會費、年費及買會所發出的債劵。有會員透露,林鄭月娥當初也花了很多努力才成功入會。

由於進來美中關係緊張,反送中危機也越演越烈,林鄭月娥在聚會時以英文表示,「如果我有選擇的話,第一件事就是辭職,並致上深深的歉意。」(If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.)

林鄭月娥3日出席記者會時表示,對於私人對話被流出「非常失望」,她也否認有提離職,「離開也許是最簡單的選擇,但我的團隊和我決定要留下來,為香港服務,我知道這不是一條輕鬆的路,但我會和香港人與我的團隊一起走下去。」