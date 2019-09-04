林鄭月娥錄音門真相！　地點在香港私人會所「有錢也進不去」

▲面對記者提問，林鄭月娥神情凝重。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥2日被爆出錄音檔，在私人聚會上哽咽稱「如果有選擇會辭職下台」，她3日開記者會回應，從沒向中央提過辭職。據消息人士透露，偷錄林鄭月娥談話的可能是前高官同袍，地點則是在香港知名的私人會所「香港會」。

根據《香港01》報導，林鄭月娥上周與朋友和前同袍舉行私人宴會，林鄭許多朋友及前同袍現在都從商，與「路透社」報導中與商界人士會面符合。《有線新聞》消息指出，林鄭月娥當日是應邀與Vision 2047基金會的成員午膳。

據了解，「香港會」(Hong Kong Club)位於中環遮打道，創辦於1846年，從英國殖民時期就相當受英國人喜愛，會員非富即貴，入會必須經介紹人，經過嚴格審查才能進入，也要付出昂貴的入會費、年費及買會所發出的債劵。有會員透露，林鄭月娥當初也花了很多努力才成功入會。

由於進來美中關係緊張，反送中危機也越演越烈，林鄭月娥在聚會時以英文表示，「如果我有選擇的話，第一件事就是辭職，並致上深深的歉意。」（If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.）

林鄭月娥3日出席記者會時表示，對於私人對話被流出「非常失望」，她也否認有提離職，「離開也許是最簡單的選擇，但我的團隊和我決定要留下來，為香港服務，我知道這不是一條輕鬆的路，但我會和香港人與我的團隊一起走下去。」