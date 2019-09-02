精神病女兒闖禍！47歲媽拿繩索勒斃「謊稱服藥過量」...冷血曝：早就想弄死她

▲女孩換上精神分裂症，時常會情緒失控而動粗。（示意圖，非當事人／取自Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

雲南昭通市一名47歲的秀姓女子今年3月無奈精神病女兒又闖禍，當場拿繩子將其勒斃，並且對外謊稱，女兒是自行服用精神病藥物過量而死亡。事後，警方到現場勘察後，發現該名4歲女童小馬（化名）的脖子上有明顯勒痕，隨即對秀女展開調查。

綜合陸媒報導，小馬因長期患有精神分裂症，時常會無故打人，讓母親相當頭痛。事發當天，小馬的病情再次發作，秀女看見女兒發病，同時又想到生活上的各種壓力，一時失控，便拿了一根繩子勒住女兒脖子。秀女當時狠下了心，無論小馬如何掙扎都不鬆手，直孩子倒在地上，停止了呼吸才罷休。

事後，秀女確認女兒死了之後，便趕緊打電話給現任丈夫哭訴，「女兒估計是服精神病藥物過量死了。」據悉，當時左右鄰居都認為小馬真的是服藥致死，但是警方到現場後，卻發現小馬死得很蹊蹺，而且脖子上還有明顯的勒痕，因此決定將小馬委託給司法機構進行鑑定。

經鑑定結果顯示，小馬為死於外力作用，而且是被繩子所勒死，隨後，警方便將秀女逮捕歸案。秀女事後坦承，「女兒是我勒死的，我一個人長期帶著精神分裂症的女兒精神壓力太大了，所以早就就想把她弄死，案發當天下午，女兒發病後，我就用繩子死死地勒住女兒的脖子，直到她停止呼吸。」

▲秀女因長期照顧患病女兒壓力太大，因此便萌生殺人念頭。（示意圖，非當事人／取自Pakutaso）

據悉，秀女10多年前與丈夫離婚後，女兒小馬就由她撫養。期間，小馬逐漸患有精神分裂症，發病時就會開始打人、砸東西。當時，秀某因長期獨自照顧生病的女兒，加上生活和經濟壓力大，讓她時常覺得喘不過氣，便萌生「想把女兒弄死」的念頭。

昆明市中級人民法院近日就該案進行公開審理，公訴機關指控，秀女的行為構成故意殺人罪，在其歸案後如實供述自己所犯罪行，建議法庭對其判處10至12年有期徒刑。據悉，秀女在庭上表示自願簽訂認罪認罪具結書，因此該案將擇日宣判。