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「關閉國會」引眾怒！英30城市數千人上街抗議　高喊：強生你真可恥

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▲▼英國反「關閉議會」遊行。（圖／路透）

▲民眾高舉「拯救我們的民主」標語。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

英國各地民眾在8月31日走上街頭，抗議英國首相強生（Boris Johnson）關閉國會，讓反對派幾乎沒有時間阻擋「硬拖歐」。包含曼徹斯特、里茲等城市，皆有抗議民眾聚集，估計約有數千名抗議者，倫敦市中心部分地區的交通甚至陷入停頓，人們高舉標語，大喊著「強生你真可恥」。工黨領袖柯賓則表示，民眾正在告訴首相「沒有協議，休想帶我們離開歐盟」。

蘇格蘭最高民事法院於8月31日裁定駁回，拒絕頒布臨時禁令，意即9月3日夏季休會後，9月9日至12日間關閉國會，直到10月14日才會重新開啟，整整23個工作天所有辯論、立法與表決都必須暫停。自強生祭出此招以來，各界批評聲浪不斷，直指強生這種作法形同「獨裁」，包含倫敦、劍橋、愛丁堡、曼徹斯特、諾丁漢、利物浦、伯明罕等30多個城鎮，也在8月31日舉辦示威活動，數千位民眾走上街頭抗議。

▲▼英國反「關閉議會」遊行。（圖／路透）

▲共有30多個城市、數千民眾上街抗議。（圖／路透）

在倫敦，因為遊行人數眾多，部分地區交通一度中斷，示威群眾從特拉法加廣場（Trafalgar Square）沿路靜坐、遊行至白金漢宮前，一邊高喊著「誰的民主？我們的民主」（Whose democracy? Our democracy）。倫敦警察廳表示，他們逮捕了3名示威者．但並未透露具體理由，綠黨（Green Party）則稱其中遭捕的人就是該黨議員羅素（Caroline Russell）。

工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）選擇出席蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的抗議現場，「到處都在抗議，因為人民對正在發生的事情感到憤怒。」柯賓強調，抗議群眾對首相傳達的訊息是「沒有協議，休想帶我們離開歐盟」。工黨影子內政大臣艾勃特（Diane Abbott）也說，「我們不能讓強生關閉議會，也不能讓人民的聲音被忽略。」

▲▼英國反「關閉議會」遊行。（圖／路透）

▲工黨領袖柯賓。（圖／路透）

財務大臣賈維德（Sajid Javid）接受BBC專訪時替這個決定辯護，他表示每年這個時候休會是很正常的，關閉國會是正確且恰當的，「我認為首相和他的政府如此制定議程是正確的。」

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