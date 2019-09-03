反對派挑戰立法阻硬脫歐　強生威脅提「解散國會」10/14提前大選

▲ 強生宣布9月10日起關閉國會至10月14日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國執政的保守黨部分議員與工黨3日將聯手提出議案，可能使反對首相強生（Boris Johnson）脫歐政策的議員對議程取得控制，迫使他向歐盟提出再次延後脫歐大限。政府高層消息人士透露，若下議院推動這項法案，強生將提前大選至10月14日，向反對派議員發出最後通牒。

反對派議員預計當地時間3日提出議案，若成功控制下議院議程，就能挑戰3天內通過立法，要求強生將退歐死限延至2020年1月31日。部分保守黨內反對派被警告，支持此法案者將被開除黨籍，並被剝奪參選資格。但包括前司法大臣高克（David Gauke）在內的重要人物都表示，儘管面臨威脅，仍應將國家利益置於個人利益之上。

首相官邸消息人士透露，該法案將被視為對政府的不信任動議，如果獲得通過，政府考慮利用2011年通過的《英國定期國會法》（FTPA），在10月14日舉行臨時選舉，解散國會並提前改選。

政府人士說明，「國會議員明天表決時面對的選擇很簡單。若表決通過，讓強生有機會談判，英國就會擁有達成脫歐協議的最佳機會。但若表決結果是不讓英國達成協議，他們也必須思考後果。」

強生2日臨時召開內閣會議後在首相官邸外發表談話表示，沒有任何事情能夠阻止英國在10月31脫歐。他指出，他不希望舉行大選，但若反對派獲勝，政府與歐盟的談判不可能取得進展，呼籲議員反對3日將提出的阻止硬脫歐動議。

英國前首相梅伊（Theresa May）2018年11月與歐盟達成的退歐協議（Withdrawal Agreement）下議院三度遭到否決，歐盟此前一再拒絕重談。強生表示，只要議員支持，他有望在10月17日的歐盟峰會上重談；但若議員投票阻止，明顯是自廢武功。