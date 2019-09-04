黃瀞瑩拜關渡宮正式出征立委？　柯文哲：順其自然就好

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨後積極布局立委，區域立委部分傳出第一棒會由「學姊」黃瀞瑩出征士林北投，目前也私下走訪北市各大廟宇暖身。對此，柯文哲說，「順其自然就好，拜拜歸拜拜，我世大運的時候去拜好幾次」。

黃瀞瑩4日上午低調到北投的關渡宮參拜，該廟宇與柯文哲關係良好，每逢重大事件，柯文哲祈求神明保佑之時必定造訪，堪稱柯的「主廟」。儘管外界盛傳將投入立委選舉，但黃瀞瑩至今仍未親口證實，僅先低調赴各廟宇參拜暖身。

對於黃瀞瑩似乎「興趣缺缺」，柯文哲4日受訪時被問到要不要化身黃的「心靈導師」勸進她？他笑說，「什麼時候變她的心靈導師？唉唷，順其自然就好，拜拜歸拜拜，我世大運的時候去拜好幾次」。

另外，《ETtoday》昨獨家報導，市府顧問蔡壁如透露，民眾黨10席區域立委有2倍的人選，柯文哲說，看到名單再講吧，這是一個動態的過程，一定有加入有退出，還在調整的階段；至於外傳不分區將列「補教名師」呂捷，柯表示

，過程中一定會接觸很多不同的人，這就talk、talk這樣，「老實講我每天還是很認真上班，有些去外面聯絡的工作另外有人」。

媒體追問，不分區名單上是否會有很多市府局處長？柯文哲說，不會全部都是，1、2個是跑不掉，「我們還是會向社會徵才」。



▲柯文哲「台北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程」動土祈福典禮。（圖／記者宋良義攝）