板橋鳳梨酥名店公休2天！排隊客大熱天爆氣…熟客一來載走30盒

記者柯沛辰／綜合報導

中秋佳節將近，板橋鳳梨酥名店3日大排長龍，沒想到排隊卻排出火氣。原來，店家已經公休2天，規定不能預購，只能現場排隊，所以許多人3日一早報到，準備等8點正式營業搶購，怎料店家臨時公告「現在沒貨，下午2點才開門」。更氣的是，大家苦苦排隊等待，卻有熟客免排，一來就用拖車帶走30多盒鳳梨酥，令眾人一肚子火。

鳳梨酥名店公休2天後終於開張，許多民眾引頸期盼，3日凌晨就特地跑來排隊，光中正路排隊人潮就約有上百人，沒想到堅持到8點還是撲空。因為店家臨時公告，貨品不足，下午2點才會營業，有人連續撲空3次，氣得與現場義工發生口角。

▲店家貼出公告，「每人限購3盒！」（圖／東森新聞）

好不容易等到下午2點，店家現場發放號碼牌，再度公告「每人限購3盒，售完為止」。有顧客向店員抱怨「我昨天打電話來，你們不是說限購10盒？」店員則無奈回應，「不好意思，因為今天貨很少，太多人。」

如果怕熱怕排隊，其實隔壁宮廟在3個月前也有下訂囤貨，以每一盒貴50元的價格販售，算是民眾的另一個選擇。但有眼尖顧客發現，現場有人免排隊，提著大包小包的鳳梨酥離開，還有人拉著客用拖車，載走至少30盒鳳梨酥，不免心生疑惑。

▲隔壁宮廟也有鳳梨酥囤貨可買，廟方表示3個月前就先下訂了。（圖／東森新聞）

▲老翁手提兩大袋豐梨酥，眉開眼笑地說自己是老闆的好友。（圖／東森新聞）

媒體見狀上前追問，其中一名提著鳳梨酥的老翁笑說，「我是老闆的好朋友，老闆答應的，沒有排隊，我是打電話來的。」頓時真相大白。據了解，店家今年雖與超商合作，但超商12顆賣388元，本店賣260元，所以吸引不少老主顧前來排隊。

店員透露，老闆敦親睦鄰，除了親友人情壓力，也有許多難以明說的苦衷。老闆潘明貴也表示，中秋人潮多，希望大家多多體諒，至於親友打電話預訂免排隊，「之前都分貨分好了，不給他們不行。」

▲板橋知名鳳梨酥一盒難求，百人排隊都不一定買得到。（圖／東森新聞）

▲店家規定只能排隊，不開放預訂。（圖／東森新聞）

▲▼中正路上大排長龍，初估有上百人。（圖／東森新聞）