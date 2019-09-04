　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒酒駕攔查逃逸「被錄下車牌」　警笑：18萬罰單送他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳玉／台中報導

登記在郭姓女子名下的深灰色轎車，4日凌晨1點多行經台中市大雅交流道，因車內散發酒味，員警示意要駕駛停車接受稽查，未料對方卻猛踩油門衝過路檢點逃逸，一旁員警立即查看前方架設的錄影畫面，清楚記錄下車牌，不禁自豪說出「嘿嘿！錄到了！18萬（罰單）送他，這次這樣用很清楚，我越來越聰明了。」自言自語的對話意外被錄下，讓人莞爾一笑。

▲台中汽車拒檢。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中駕駛拒絕酒測攔查，開車逃逸，遭開罰18萬元罰單。（圖／記者陳玉翻攝）

第六警分局西屯所4日凌晨在大雅交流道規劃路檢勤務，1點多左右，1輛深灰色轎車行經時被員警發現車內有酒味，要駕駛朝左邊停靠酒測，未料駕駛竟踩下油門逃逸，警擔心追捕會有危險，因此未追上。

隨後，一旁員警立即調閱路檢點的錄影畫面，見清楚錄下逃逸車輛的車牌後，不禁自豪說出「嘿嘿！錄到了！這次這樣用很清楚，我越來越聰明了，18萬（罰單）送給他。」同仁幽默自誇意外也被錄下，讓人會心一笑。

據悉，該拒檢車輛為深灰色轎車，車主是38歲的郭姓女子，經警方確認郭女身份後，將依照酒駕新法開罰18萬元的罰單，並吊銷駕照3年內不得考照，

警方也藉此呼籲，酒駕新制實施後相關罰則加重，並新增有酒駕同車乘客連坐處罰，警方會持續規劃相關勤務執法，民眾切勿酒後駕車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／W飯店女模毒趴命案　「土豪哥」判2年10月定讞
昨天才辦完喪事…他走出家門遭2雨衣男「行刑式槍決」
快訊／中油新進女員工教育訓練　遭「纜繩纏繞」身亡
試穿內衣被拍！「前正妹空姐」跪坐床上　碗公胸型外露超性感
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誤闖嚇破膽！廢棄空屋橫樑上竟有「一具棺木」原因至今是個謎

高職生參與暴力討債虐死致人　可憐單親母須連帶賠償430萬元

外公載她出門...卻雙雙跌落溝渠！4歲女童伴屍整夜嚎啕大哭　小手緊牽醫護

快訊／W飯店女模毒趴命案！「土豪哥」確定坐牢　判2年10月定讞

休旅車擦撞雙載騎士！熱褲妹空中「翻滾一圈」重摔嚕地　雙膝大面積擦傷

拒酒駕攔查逃逸「被錄下車牌」　警笑：18萬罰單送他

影／昨天才辦完喪事...他走出家門遭2雨衣男「行刑式槍決」　身中6彈殞命　

兒女早逝、孫入監！96歲低收嬤「撫養8年幼曾孫」　病逝籌不出喪葬費

「全台最強大哥」呂崇民父親家中安詳離世　不發訃聞低調設佛堂

台88線曳引車大貨車相撞再衝分隔島　碎裂水泥塊砸中3轎車

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

誤闖嚇破膽！廢棄空屋橫樑上竟有「一具棺木」原因至今是個謎

高職生參與暴力討債虐死致人　可憐單親母須連帶賠償430萬元

外公載她出門...卻雙雙跌落溝渠！4歲女童伴屍整夜嚎啕大哭　小手緊牽醫護

快訊／W飯店女模毒趴命案！「土豪哥」確定坐牢　判2年10月定讞

休旅車擦撞雙載騎士！熱褲妹空中「翻滾一圈」重摔嚕地　雙膝大面積擦傷

拒酒駕攔查逃逸「被錄下車牌」　警笑：18萬罰單送他

影／昨天才辦完喪事...他走出家門遭2雨衣男「行刑式槍決」　身中6彈殞命　

兒女早逝、孫入監！96歲低收嬤「撫養8年幼曾孫」　病逝籌不出喪葬費

「全台最強大哥」呂崇民父親家中安詳離世　不發訃聞低調設佛堂

台88線曳引車大貨車相撞再衝分隔島　碎裂水泥塊砸中3轎車

想當《聲林2》踢館魔王？iM短影強力徵召民間好手

誤闖嚇破膽！廢棄空屋橫樑上竟有「一具棺木」原因至今是個謎

蘇友辰／財稅高權濫用　國稅局向公益社團開刀為哪樁？

高職生參與暴力討債虐死致人　可憐單親母須連帶賠償430萬元

去嘉義拜拜！回程憋尿3小時「保特瓶灌滿」爽解脫　深夜神展開...網全笑爛

苗栗縣府與慈濟簽備忘錄　攜手推展防備災教育

吃不到就掏槍！速食店三明治太夯「2周賣光」　他爆氣威脅店員：讓我買

員林分局警友會主任告別式　捐2輛救護車遺愛人間

4年砸4億搶救台灣特稀有植物　農委會啟動「方舟計畫」

外公載她出門...卻雙雙跌落溝渠！4歲女童伴屍整夜嚎啕大哭　小手緊牽醫護

網瘋傳吳小哲遭虐打43秒哀嚎求饒影片　鋁棍狠打圍毆「乎伊斷」真相曝

社會熱門新聞

19歲女喊「想要」！處男勇敢去..

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補..

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」..

快訊／國一南下重大車禍！超車不..

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回..

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭..

簡小弟撈不起來！爸走近哽咽吐話..

他辦公室內爽享「3女輪流伺候」..

男女交疊糗被徵信社抓　他簽30..

他帶「小六妹」摩鐵啪…女方父母..

烏來簡小弟離「姑姑託夢地」僅2..

即／國道連環撞「1死1傷」　駕..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

更多熱門

相關新聞

台中餅店超離奇布條：蛋黃酥30年來最好吃

中秋佳節將近，台中有餅店掛出紅色布條，上頭寫著「做了30年蛋黃酥，就是今年最好吃！」有網友路過拍下後，PO網笑說，過去29年都是試賣嗎，那去年買的可不可以退錢？引發熱議，而老闆也現身說法。

曾沛慈小金球加持裸背超火辣

楊謹華台中穿高領　胸前挖洞超辣

他拿球棒下車示威　對方下來3個...

他跳水「消失水中」　今尋獲遺體

關鍵字：

台中西屯大雅交流道

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面