拒酒駕攔查逃逸「被錄下車牌」　警笑：18萬罰單送他

記者陳玉／台中報導

登記在郭姓女子名下的深灰色轎車，4日凌晨1點多行經台中市大雅交流道，因車內散發酒味，員警示意要駕駛停車接受稽查，未料對方卻猛踩油門衝過路檢點逃逸，一旁員警立即查看前方架設的錄影畫面，清楚記錄下車牌，不禁自豪說出「嘿嘿！錄到了！18萬（罰單）送他，這次這樣用很清楚，我越來越聰明了。」自言自語的對話意外被錄下，讓人莞爾一笑。

▲台中駕駛拒絕酒測攔查，開車逃逸，遭開罰18萬元罰單。（圖／記者陳玉翻攝）



第六警分局西屯所4日凌晨在大雅交流道規劃路檢勤務，1點多左右，1輛深灰色轎車行經時被員警發現車內有酒味，要駕駛朝左邊停靠酒測，未料駕駛竟踩下油門逃逸，警擔心追捕會有危險，因此未追上。

隨後，一旁員警立即調閱路檢點的錄影畫面，見清楚錄下逃逸車輛的車牌後，不禁自豪說出「嘿嘿！錄到了！這次這樣用很清楚，我越來越聰明了，18萬（罰單）送給他。」同仁幽默自誇意外也被錄下，讓人會心一笑。

據悉，該拒檢車輛為深灰色轎車，車主是38歲的郭姓女子，經警方確認郭女身份後，將依照酒駕新法開罰18萬元的罰單，並吊銷駕照3年內不得考照，

警方也藉此呼籲，酒駕新制實施後相關罰則加重，並新增有酒駕同車乘客連坐處罰，警方會持續規劃相關勤務執法，民眾切勿酒後駕車。

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