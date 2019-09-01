吃速食可以很健康？哈佛研究小撇步甩熱量　網崩潰：乾脆不要吃

▲ 漢堡內常搭配醬料和醬料等，增加食物的風味。（圖／pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

現代人愛吃如漢堡等速食，但往往又畏懼飲食中的高熱量。哈佛大學近期一項新研究指出，如果想要吃漢堡，只要幾個小撇步即可吃得健康又安心，但此舉也讓愛吃速食的網友崩潰表示，「這樣就不算是吃漢堡了！」

根據《福斯新聞》（Fox news）報導，這篇發表在「美國預防醫學雜誌」（American Journal of Preventive Medicine）上的研究分析34家連鎖速食店之後發現，每個套餐平均熱量高達1193卡路里，其中鈉、飽和脂肪以及糖含量都超過建議攝取量。

▼ 吃速食總是免不了來杯汽水。（圖／翻攝自pixabay）

對此，首席研究員佛卡門（Kelsey Vercammen）接受路透社採訪時表示，如果想要吃得健康，吃漢堡時只要不加醬料，或是起司等配料，另外喝水改為代替汽水，即可改變速食套餐的營養成分。

這項研究曝光後，許多網友崩潰地表示，「起司是漢堡的靈魂啊」、「漢堡怎麼可以不配汽水」、「乾脆叫我不要吃漢堡算了」、「想想薯條、想想奶昔，要少吃根本不可能」。但也有網友認為，「自己在家裡煮，也可以做出相同的味道，而且還比較了解食物成分」、「避免吃過多的速食才是重點」、「還是要靠自己的意志力。」