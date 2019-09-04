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乖孫出國工作想家…LINE求：傳照片給我呀！一看阿嬤「神自拍」笑崩

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▲▼長期國外工作想家！阿嬤傳照片來　他一看哭笑不得。（圖／爆廢公社）

▲原PO思親情切，一收到阿嬤的照片笑了。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友在臉書發文表示，他從小被阿嬤帶大，後來長大到國外工作，一直沒能回家探望。有天他靈機一動，透過LINE向阿嬤要生活照，希望一解思念之情。沒想到阿嬤找了半天，最後竟回傳了一張「照中照」，讓他看了哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他出國工作前，曾教阿嬤怎麼使用智慧型手機，但後來他工作忙碌，加上外國網路差，無法順暢視訊，所以傳LINE要生活照，希望看看阿嬤過得如何。

請繼續往下閱讀...

對話截圖中可見，原PO先是傳了一句「阿嬤傳照片給我呀」，後來過了一陣子，阿嬤果真回傳一張照片，但其中完全不見本人，只有一張放在床上的年輕大頭貼，讓他看了無言以對，忍不住直呼「妳不能自拍一張或給我一張生活照嗎？」

▲▼長期國外工作想家！阿嬤傳照片來　他一看哭笑不得。（圖／爆廢公社）

▲原PO希望看到阿嬤本人，卻收到「照中照」。（圖／爆廢公社）

許多網友看完後，紛紛留言笑說，「下一秒，阿嬤去翻相本找生活照」、「阿嬤覺得這張最美，有修圖」、「因為你沒有教她怎麼自拍」、「她說不定去找大頭照還找了一小時，哈哈哈哈太可愛了」、「好可愛，阿嬤一定傷腦筋，才選到這張覺得最滿意」。

其中，有人憶起親情種種，不禁感慨，「有阿嬤疼的孫最幸福了，永遠都在吃」、「看你的po文⋯好後悔最後沒有拍跟媽媽的合照，還有最後慈祥的一面，但或許悲傷之時⋯一切都不重要了⋯你擁有與阿嬤最深的回憶，羨慕！」

對此，原PO也補充，「我是阿嬤帶大的小孩，她像我的媽媽，我則像她最小的兒子。我想，每個人家裡都有一個無可取代，又笑果十足的阿嬤吧！」引發迴響。

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