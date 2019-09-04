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日觀光客新選擇　東京電視台推8分鐘專題介紹台南魅力

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▲ 台南成為日客觀光的新選擇。（圖／翻攝自王時思臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

受到日韓貿易戰影響，日本觀光客訪韓的人數自8月起下滑3成，這些喜歡旅遊的日本人開始尋覓新的觀光勝地，其中一個最受歡迎的地方，就是台灣的台南市。日本東京電視台《世界財經衛星》（WBS）2日晚間首度播出「台南專題報導」，在長達8分鐘的節目中介紹台南的建築街景、人文景觀，以及代表美食，吸引了不少對台南旅遊躍躍欲試的日本國民觀看。

在最近一集的《WBS》節目中，製作單位特別以「台灣正備受注目！日本人所不知道的台南是？」為題，推出了系列專題報導。節目一開始先提到，因持續延燒的日韓貿易戰所致，日本人對於韓國觀光的熱情相較過去下降許多，將旅遊目標轉為周邊其他地區，而「台南」就成為了不少人心中的新選擇。

▲ 日本節目中訪問到觀光客對於台南的印象。（圖／翻攝自王時思臉書）

▲ 日本節目中訪問到觀光客對於台南的印象。（圖／翻攝自王時思臉書）

節目接著街訪了幾位來台觀光的日本人，請他們分享自己對台南的感受，並歸納出日本觀光客們最喜歡台南的幾個特色。其中，最深受日本人歡迎的，就是當地樸實、時代感滿滿的建築，有別於其他城市高樓大廈林立，台南的都市景觀別具風味，特別像是台南市美術館1館，以及林百貨等，那些風格停留在日治時期的建築物。

▲ 林百貨等建築，充分保留了日治時代的色彩 。（圖／翻攝自王時思臉書）

也有不少觀光客對台南的各種美食難以忘懷，舉凡芒果、水果剉冰、牛肉湯、鱔魚意麵、土魠魚羹等，還有其他藏身在夜市中的小吃，都大大的滿足了饕客們挑剔的味蕾，不枉「美食之都」的稱號。

▲ 台南市副市長王時思向採訪團隊介紹台南歷史文化。（圖／翻攝自王時思臉書）

據了解，《WBS》節目是由東京電視台與日本經濟新聞社共同製作，自1988年起開播至今，是日本民營電視中最長壽、最具權威性的深夜新聞節目；台南市政府發言人3日提到，製作團隊之所以推出相關企劃，至因為看到了「台南紅椅頭觀光俱樂部」在東京的宣傳活動，於是主動聯繫台南市政府，傳達了採訪的意願。整個採訪團隊便在副市長王時恩的邀請下，於8月底來到台南取材，親自體驗了專屬台南的風情魅力。

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