花蓮海空傳捷報！拓展韓觀光市場有成　包機要起飛郵輪將靠港

▲韓國易斯達航空台北分公司陪同韓國總公司機場服務規劃部門，親至花蓮航空站實地勘察機場地勤及設備。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

韓國易斯達航空Eastar Jet預計於10月17日起開立新航線仁川直飛花蓮，機型為波音737-800，班機載量189人，規劃一週三班航次，每週二、四、六直飛仁川-花蓮，初估每週將帶來新台幣上百萬元的觀光產值，此為首次韓籍航空公司在花蓮機場設立兩地直航包機航線。國際郵輪Costa 歌詩達新浪漫號也將於12月靠港，顯示花蓮縣政府拓展韓國觀光市場有成，邁進新的里程碑！

目前韓國民衆來花蓮旅遊多屬當日來回型態，觀光處長唐玉書於今年4月22至24日率領花蓮業界代表休閒旅遊協會榮譽理事長葉陳錦等7位成員，專程拜會六間韓國最具代表性的旅行社（Hana、Mode、Online、Very Good、Interpark及Yellow Balloon Tour），展現花蓮發展全方位旅遊的企圖心，積極爭取韓國旅客到花蓮觀光的市場商機。



此前花蓮與韓國的航空國際觀光發展，曾在2004年8月8日由復興航空A321，搭載旅客往返花蓮及漢城間，189個座位，共計往返十二班次；以及2005年7月28日由遠東航空MD-83飛機，搭載旅客往返花蓮及仁川間，165個座位，共計往返七班次。

▲花蓮縣政府觀光處長唐玉書今年4月率領花蓮業界代表遠赴韓國開拓觀光旅遊市場。

事隔14年，今年10月17日起韓國易斯達航空Eastar Jet將設立直航花蓮-仁川的定期管理之包機航線，機型為737-800，班機載量189人，規劃一週三班航次的包機航班，每週二、四、六直飛仁川-花蓮。

韓國易斯達航空成立於2007年10月，總部設於首爾，以首爾金浦國際空港為基地。此次設立花蓮-仁川的直航包機航線為花蓮航空國際觀光史上，首次有韓籍航空公司進駐花蓮航空站，深耕花蓮觀光市場，為花蓮、韓國兩地之間國際觀光創下歷史性的新突破。



對於首次有韓籍航空設立定期管理之國際包機航線，花蓮航空站吳富和主任表示樂觀其成，並允諾將在地勤及相關航材設備上盡力給予協助。易斯達航空台北分公司支店長王君本表示非常感謝花蓮縣政府及花蓮航空站的支持，韓國民眾對花蓮的印象很好，規劃韓國民眾來花蓮旅遊是未來韓國在航線設計上必然的趨勢。