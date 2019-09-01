恐怖漁船！風扇故障電流亂竄　他坐金屬欄杆旁吃飯竟活活被電死

▲船員用餐到一半竟被電死，船主有罪判刑3月。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者孫于珊／基隆報導

出海捕魚卻有人不幸遭電擊身亡！一名蔡姓男船主因未維護漁船設備的完善，冷凍庫風扇故障，造成電線短路渾然不知，2017年8月初晚間，一名黎姓男船員不慎碰到金屬物而觸電身亡。檢察官依《過失致死罪》起訴船主，法官考量蔡已認罪，因此判他有期徒刑3個月，可易科罰金，並緩刑2年，全案可上訴。

判決書指出，因蔡船主的疏失，未檢查漁船前倉冷凍庫風扇葉片有無運作正常，以致風扇葉片遭風罩卡住後，風扇馬達進而故障，致內部電線短路，2017年8月3日晚間8時許即發生悲劇。黎船員坐在漁船內金屬製鍋爐上用餐時，由於煮鍋旁就是金屬欄杆，上方又有金屬製棚架，黎男身體不小心碰觸到任一金屬即遭電擊，經送醫後不治死亡。

在場的其他船員稱，當時黎男在鍋爐上方坐著吃飯，電到的時候叫了一聲很大聲，然後摔落在鍋爐旁邊的縫隙中，大家看到馬上去關電源，並將黎男拉出來。而黃姓船長也稱，當時他聽到唉一聲，就跑去甲板看，發現黎男已跌落縫中，並目睹外籍船員用手勢比該鍋爐有電的動作。

事後蔡姓船主與檢察官達成協商合意並認罪，表示願處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。檢察官也聲請改依協商程序而為判決。基隆地方法院審理後，法官依認罪協商內容，判船主3徒刑月，得易科罰金9萬元，並緩刑2年。

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