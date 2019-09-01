秋冬遊補助9/1上路了！　這篇教你「申請4步驟」爽賺2000元

▲花蓮六十石山金針花看過去就像一幅畫。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡順惠／台北報導

揮別濕濕黏黏的夏季天氣，又到了最適合出遊的秋冬浪漫季節，觀光局9月起推出擴大秋冬遊補助，還沒規劃行程的人趕緊把握，時間只有4個月。還在擔心補助規則看不懂，還是不懂補助怎麼申請，這些心聲《ETtoday新聞雲》都懂，現在全部都幫你統整好，只差你有沒有假期能請，快找好旅伴、準備好一顆放鬆的心情，輕輕鬆鬆玩遍最美的寶島台灣！

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▲等不及要出門玩了！（圖／取自免費圖庫pixabay）

「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」

實施時間：9/1至12/31，共4個月

獎助對象：全台國民（每一身分證字號限使用一次），不限年齡

規則：必需先領完基本方案，才能領加碼方案

▲擴大秋冬遊自由行Q&A。 （圖／觀光局提供）

一、自由行旅遊獎勵（對象為一般個人，每人每日最高可領2000元補助金）

1.基本方案（每人每房補助1000元）

－必須入住與交通部觀光局合作的合法旅宿

－入住時間限定周日至周五，不包含周六及國定假日

2.加碼方案（每人每房補助1000元）

－不分平假日入住金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球

*需特別注意的是，旅客必須要先用完基本方案，才能再使用加碼方案。舉例而言，如果民眾第一天入住屏東，第二天入住小琉球，則可先使用基本補助，再使用加碼補助；如果兩天都住小琉球也能領2000元，但如果先住小琉球再住屏東，則只能用基本方案補助1000元，屏東非離島則無法使用加碼補助。

*建議：離島不限時間，可於周六先入住離島，周日再到本島或繼續留在離島住宿，才能一次領滿2000元補助。

【申請步驟】

1.先到台灣旅宿網查詢哪些旅宿在名單中，查詢點我。

2.出遊前先上網登錄個人基本資料，必須上傳身分證、健保卡或駕照（任一）正面圖檔，填資料點我。

3.入住時，須出示身分證、健保卡或駕照正本（任一）供旅宿業者核對是否本人入住。

4.現場付款時即可直接折抵補助金額。

▲高雄市美濃區入選客庄小鎮。（圖／交通部觀光局提供）

二、團體小鎮旅遊獎勵（對象為旅行業者，每人每日最高可領1000元補助金）

1.基本方案（每人每日補助500元，每團最高3萬元補助）：

－需參與合法旅行業者舉辦之旅行團，並使用合法的交通工具（遊覽車、台鐵、高鐵、客船或飛機）

－旅遊天數2天1夜以上，且安排於假日天數不可超過1天（也就是不管是2天1夜，亦或3天2夜，只有1天能落在六、日）

－每團旅客達10人以上

2.加碼方案一（每人每日補助500元，每團最高5萬元補助）：

－行程須安排前往「小鎮漫遊年」的小鎮

－行程安排入住星級旅館

－行程中包含參觀觀光工廠、休閒農場、部落心旅行、環境教育設施場所

－樂齡族（60歲以上）旅客須達全團人數二分之一以上

－辦理企業員工旅遊

*因為領完基本方案才能領加碼方案，因此加碼方案條件都必需吻合基本方案設定條件

3.加碼方案二（每人每日補助1000元，每團最高7萬元補助）：

－參與金門、馬祖、澎湖等離島團體旅遊

－旅遊天數為3天2夜以上

*因為領完基本方案才能領加碼方案，因此加碼方案條件都必需吻合基本方案設定條件

▲劍湖山再加碼周末同行者優惠價499元。（圖／劍湖山提供）

三、觀光遊樂業入園獎勵（對象為自由行且12歲以下兒童，不分平假日每人免費入園1次）

免費入園三步驟

－繳交健保卡影本、簽名及連絡電話（簽名得以本人蓋章或由長輩、師長簽名）

－出示健保卡正本

－符合資格免費入園

全台共23家主題樂園適用

北部地區

1.新北市 野柳海洋世界

2.新北市 雲仙樂園

3.桃園市 小人國主題樂園

4.新竹縣 六福村主題遊樂園

5.新竹縣 小叮噹科學主題樂園

6.新竹縣 萬瑞森林遊樂區

7.苗栗縣 香格里拉樂園

8.苗栗縣 西湖渡假村

中部地區

9.台中市 東勢林場遊樂區

10.台中市 麗寶樂園

11.南投縣 杉林溪森林生態渡假園區

12.南投縣 泰雅渡假村

13.南投縣 九族文化村

14.雲林縣 劍湖山世界

南部地區

15.台南市 頑皮世界

16.台南市 尖山埤江南渡假村

17.高雄市 義大世界

18.屏東縣 大路觀主題樂園

19.屏東縣 小墾丁渡假村

宜花東地區

20.宜蘭縣 綠舞莊園日式主題遊樂區

21.花蓮縣 遠雄海洋公園

22.花蓮縣 怡園渡假村

23.台東縣 台東原生應用植物園