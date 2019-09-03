花蓮第二波安居緝毒專案逮70嫌犯　聲押、羈押率都提高

▲▼第二波安居緝毒專案查扣各級毒品總重達382.75公克。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局執行「安居第二波緝毒專案」，聲請112張搜索票及23張拘票，期間共查獲嫌犯70人，其中販售藥頭33人，移送法辦聲請羈押21人、法院裁定准押16人，查扣各級毒品總重達382.75公克、現金新台幣2萬6,900元、手機24支及改造手槍1支、改槍工廠含工具ㄧ批等，聲押率高達63.08%、院方羈押率75.61%都較以往提高，展現鐵腕掃毒之決心。

花蓮縣警察局為建構民眾住家安居環境將毒品趕出社區、大樓，透過「團體合作」、「深入社區」、「向上溯源」3大措施，在建構綿密的反毒網絡，全力掃毒，更要以溯源斷根、瓦解製毒組織為目標執行掃毒專案，除針對販毒、吸食者藏匿社區住宅或大樓，落實與反毒通報網聯繫諮詢，鼓勵民眾反映疑似毒品案件情資，並回報提供情資民眾查緝成果，強化互信機制。

▲同時查獲改造手槍1支、改槍工廠含工具ㄧ批等。

第二波專案自7月22日起至同年8月5日，不同於以往「績效導向」的策略，為使民眾真實感受查緝的成效，花蓮縣警察局特別強化個案蒐證，積極與檢察官達成共識，力求聲押嫌犯，不僅關注「量」的提升，更強化「質」的查緝，以達到質量並進策略，本次專案行動針對販賣毒品的藥頭向上溯源。

「安居專案」是由警方蒐集情資，針對「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，並同步對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為查察標的。

花蓮縣警察局局長林樹徽強力呼籲民眾，毒品不僅危害社會，甚至拖累家人，為了讓人民有感，如發現有任何毒品情資，請撥打110報案專線，共同淨化社會治安，警方有信心在強力掃毒下，減少毒品危害情事發生，維護社會祥和。