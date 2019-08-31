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嘉義特色宗教慶典　城隍夜巡夯枷解厄收伏鬼魂淨路口

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▲▼ 「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動。。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動，由神將打前鋒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉邑城隍廟於農曆8月1日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，嘉義市長黃敏惠、法務部政務次長蔡碧仲、議長莊豐安等多位貴賓到場參與起駕儀式。眾人於廟內參拜後，恭請神尊上轎、出駕，熱鬧展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動。
▲▼ 「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動。。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉邑城隍廟舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市歷史悠久擁有獨特的祭典文化，「夯枷」消災解厄科儀更是獨一無二的祭典活動，讓信眾透過與城隍爺的出巡，心靈上獲得安定慰藉。今年6月領軍前進日本拚觀光，就推出「城隍夜巡」祭典觀光旅遊。

今年「城隍夜巡諸羅境，驅除魑魅百姓安」活動由城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無常，抓拿逾假未歸的「好兄弟」回陰間，同時城隍爺駕前范、謝將軍與家將也根據警察局所提供常發生交通事故六處前去進行「城隍掃路角」儀式，淨化路口保平安。
▲▼ 「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境活動。。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 日籍遊客參加嘉邑城隍廟「城隍夜巡 夯枷解厄」活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

為推廣公共運輸，交通處配合夯枷夜巡活動舉辦「搭公車好禮限時送」活動，讓今日中午12:00至下午17:00搭乘市區66路「台灣好行光林我嘉」線於「城隍廟」站下車的民眾，都可獲得由城隍廟所提供的特色吊飾及城隍護佑平安符各1份，限量80份。

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