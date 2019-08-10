黃國昌批屏東無法無天　通緝犯竟受警察保護上台主持廟會

▲屏東縣潮州鎮城隍廟主委王敬鎧（右）。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員黃國昌10日在臉書po文，指2年前因共同運輸毒品遭最高法院判刑6年確定的王敬鎧，至今未入監服刑，反而大喇喇以屏東潮州城隍廟主委身份主持祭典，還要求警方協助交管情事，轄區的屏東縣潮州警分局表示，潮州城隍觀光文化季舉辦時王敬鎧還未發佈通緝，警方協助交管事宜，是為保障潮州地區與鎮民於活動期間治安、交通順遂，警方目前已成立專小組全力緝捕。

潮州警分局表示，立法委員黃國昌臉書po文，指王敬鎧有多項前科，在判刑確定後並未入監服刑，於2018年5月至6月以屏東縣潮洲鎮城隍廟主委身份，主持「潮州城隍觀光文化季」活動，並由警方協助指揮交管。

警方說，王敬鎧確為潮洲鎮城隍廟主任委員，該廟於2018年5月30日至6月2日舉行城隍遶境出巡；6月3日舉行全國城隍大會師在潮州，潮州分局於活動期間協助交管事宜，是為保障潮州地區與鎮民於活動期間治安、交通順遂，不是在保護王敬鎧。

另查王敬鎧分別於2018年6月5日遭新北市地檢署通緝、2018年12月20日遭屏東縣地檢署通緝，兩地檢署通緝發布時間都在城隍觀光文化季活動舉辦過後。

警方得知王姓通緝犯目前棄保潛逃後，已成立專案小組全面追緝中，並籲請民眾如有發現王敬鎧行蹤，請立即與警方聯絡，早日將他緝捕到案，入獄服刑。