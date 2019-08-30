嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

▲▼ 大選將至，嘉義市抓賄行動正式展開。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府及嘉義地檢署於30日共組「抓賄大隊」手持反賄旗幟，結合嘉邑城隍廟出巡古裝隊伍、陣頭展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境任務，也在城隍爺的見證下，展現反賄的決心，共同守護台灣的民主價值。

▲▼ 嘉義市抓賄行動結合廟宇活動。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義市長黃敏惠、法務部政務次長蔡碧仲、法務部保護司副司長林嚞慧、嘉義地檢檢察長繆卓然、臺南高分檢檢察長張清雲、嘉義市調站主任王澤民、市府政風處長葉鴻銘、警察局副局長陳清華及嘉義市選舉委員會總幹事劉美鳳等人一同在城隍爺的見證下，高喊「人人反賄選 嘉家保平安 城隍護諸羅」宣言，共同宣誓反賄選決心，帶給嘉義市乾淨選風。

▲▼ 嘉義市抓賄宣導結合廟宇、陣頭。（圖／記者翁伊森翻攝）



黃敏惠表示，「民主的選舉，需要公平及公正的制度，政治才能更加清廉。」選好的人才，才能為地方、國家打拼做事情，所以每個人都有為打擊賄選的責任；雖然今天只是個宣導活動，但是更大的意義在告訴民眾，我們需要共同來維持一個最好的民主制度—堅持反賄選，讓選舉更乾淨。



法務部政務次長蔡碧仲表示，嘉義市近年已拿到好幾屆的反賄選的冠軍，希望這不只是僅是一個成績，而是要效法城隍爺執法，徹底打擊賄選，將賄選的通通抓起來；抓賄選不是只有檢警調的事，而是有賴市民的努力，讓有志之士站上國會殿堂，才能為老百姓謀取最大的福利。



「抓賄大隊」由嘉市廉政志工、嘉義地檢署同仁及觀護志工組成，手持反賄選旗幟，推著「玩法弄權」、「貪贓枉法」、「行賄買官」、「知法犯法」斬令牌與出巡隊伍一起遊行嘉義市街頭，吸引沿途民眾的好奇心，成為今年嘉邑城隍夜巡別出心裁的亮點。