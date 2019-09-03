管中閔被判申誡　張善政不意外：蔡政府打壓異己成性

▲韓國瑜國政顧問總召張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台大校長管中閔被控擔任公職期間違法兼職寫稿遭彈劾，公懲會認定管違法兼職事證明確，2日判決申誡處分確定。對此，前行政院長張善政在臉書表示，蔡政府打壓異己成性，結果意料之中，只有換人執政才能擺脫綠色恐怖。

張善政說，公務員懲戒委員會宣判台大校長管中閔一案，對管中閔做出申誡處分，監察院彈劾的理由是，因為管中閔在任職政務官期間撰寫社論， 所以涉及違法兼職，但這理由能讓人心服口服嗎？

張善政指出，銓敘部之前的函釋很清楚，公務員受邀投稿媒體專欄文章並不違法，但管中閔受邀投稿媒體專欄文章卻被認為是違法，從法律面來看毫無道理。

張善政提到，回顧過去20個月，蔡政府為了卡管動用了整個國家機器的資源，違法清查管中閔20年來的報稅資料、出入境資料等，但他們什麼違法事由都查不到，最後只好用投稿專欄這樣的事由處以申誡，從政治面來看，會有這樣的結果，他並不意外。

張善政表示，台灣的民主是這麽多年來經由一連串的抗爭，在人民的極力爭取下，才有今天令人嚮往的自由，民國89年首次的政黨輪替（民進黨陳水扁當選）更是台灣民主史上的里程碑。但這三年多來，中選會的東廠事件、台大校長管案等，都給了人民一個什麼示範？民主是要靠人民在不斷努力捍衛，才能遏止執政者濫權，否則民主終將倒退。