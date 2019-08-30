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快訊／爆乃哥「打牌敲桌很兇一直要...」　2女互咬依賭博罪判刑

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▲▼ 楊強蓉徐乃麟。（圖／記者林彥君攝／記者季相儒攝）

▲楊強蓉為徐乃麟女密友董子綺還賭債遭判刑，又見徐乃麟把賭場撇得一乾二淨，氣得連環出面爆料。（圖／記者林彥君攝／記者季相儒攝）

記者羅志華／台北報導

徐乃麟女密友董子綺（綽號ViVi）2016年間，控訴女子楊強蓉承租乃哥內湖豪宅經營賭場，還找老千宰肥羊，許多政商名流、藝人及黑道大哥被削了2千多萬。乃哥當時稱毫不知情，更吐槽要開賭場「自己來就好」；不料楊女接連爆料，「董女自稱乃哥女友，仲介我租豪宅開賭場，乃哥從頭到尾都知情」，徐、董、楊3人咬成一團。士林地院本月30日依賭博罪作出判決，楊強蓉聚賭罪判6月，得易科罰金，沒收不法所得160萬元，董子綺聚賭罪判6月徒刑，得易科罰金。

據判決，楊女自2016年5月13日起，承租徐乃麟位於內湖新富街的豪宅，並與乃哥密友董女共同經營麻將賭場，至同年8月間，董女與楊女幾位友人以1底2萬到10萬、1台2千到1萬賭了2、30次，共輸了3800萬元，直到董女2016年9月間接到朋友通報，指楊女的許姓友人詐賭被抓到，董女才知自己淪肥羊被海削3800萬元，氣得提告楊女一干人等詐欺。但北檢調查時，董女所交付支票面額僅3087萬，與所稱的3800萬不同，且董女也未拿出賭場實際帳冊，楊女與其餘友人皆否認詐賭，最後依罪證不足予不起訴。

乃哥內湖豪宅2016爆出詐賭風波，董女和許姓老千控訴楊女詐賭，乃哥當時受訪還相當無奈，「我朋友一堆，我徐乃麟會租房子給別人經營打麻將嗎？我自己來就好啦！」，並表示不打算再租；但楊女之後打臉乃哥說謊，並透露董女多次拿乃哥支票到處借錢，甚至有次董女欠錢被押走，她還找人調了200萬救急，不料乃哥事後沒幫董女還錢，害她被告詐欺。此案北院於2019年5月23日，依詐欺罪判楊女11月、董女6月徒刑，得易科罰金。

乃哥另因內湖豪宅遭控詐財8千萬，2019年5月22日召開記者會澄清時，還出現1名蔡男及另名曹女出面投訴，3人當場吵成一團；楊女不滿替董女還債遭判刑，對乃哥將賭場撇得一乾二淨更是火大，記者會隔天再爆「賭場開張第一天，乃哥就下去打牌，之後更吵著要打，每次都要打3將」、「乃哥打牌很兇，會敲桌子、麻將，到後面沒人要跟他打」；面對楊女不斷爆料，乃哥曾爆氣表示「對方存心要弄，我百分之2萬一定告！」。士院30日依圖利聚賭罪判董女、楊女各6月徒刑得易科罰金。但徐、楊之間的糾紛恐怕才正要開始。
 

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