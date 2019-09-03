影／他搭公車首用行動支付...下秒把手機放入投幣箱　網：真手機支付

記者邱茀濱／綜合報導

大陸「行動支付」盛行，但還是有人不會實際操作。廣東省廣州日前一名男乘客搭公車時，首次嘗試以「微信」支付車資，卻不知道如何操作，最後竟將整支手機放入投幣箱裡，讓大批網友紛紛笑說「這個年代有這樣的少俠不容易啊」、「真手機支付」。

綜合陸媒報導，曝光的影片顯示，26日這名劉姓乘客剛上公車時，嘗試使用「微信」支付車資，但他左比右比找了半天後，卻一直找不到QR code，再加上他戴著耳機，疑似聽不到司機的指示，而在情急之下竟將整支手機放入投幣箱裡，最後還轉過頭來一臉無語地看著司機。

▲男子不懂如何使用行動支付，把整支手機放入投幣箱。（圖／翻攝澎湃視頻截圖，下同）



司機一開始雖協助乘客拿手機，但因公司規定不能途中打開投幣箱，最後只好留下劉男的聯繫方式。接著，公司27日按流程點算完200多個投幣箱後，總算幫劉男找回手機，並於28日還給了他。

公車公司則透露，劉男說他平時坐地鐵，這是第一次坐公車，也是第一次使用手機支付。而拿回手機的他非常感謝協助尋找的員工，還當場寫了一封感謝信。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛留言笑說「真手機支付」、「這才是真正的手機支付」、「哈哈哈兄弟沙雕了」、「這個操作很騷啊」；還有許多網友認為公司找箱子的方法很傻，表示「打個電話就能知道在哪個箱子裡」、「公交司機也是笨，沒標識你就不能隨便貼個標識嗎？透明膠帶也行呀」。