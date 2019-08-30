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Apple Pay在美使用率低於其他國家　原因竟是信用卡太普及

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▲Apple Pay。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple Pay。（圖／翻攝自Apple官網）

記者陳心怡／綜合外電報導

根據外媒《CNBC》提出最新一份關於Apple Pay在全球用途的比較報告，結果顯示雖然行動支付在許多國家使用率是大幅成長，但美國卻是落後的。分析師表示，主要是因為信用卡在美太普，該資料指出，Apple Pay在美國採用率僅9%。

根據統計，在中國大陸微信支付是主流的支付方式，佔84％，其次是支付寶佔81％。而現金為64％，其次是簽帳金融卡和信用卡，分別為54％和52％。Apple Pay則為17％。

然而，在美國，信用卡是最常見的支付方式、佔80％，其次是現金79％，簽帳金融卡佔59％。支票為53％，其次是PayPal，佔44％。Apple Pay僅有9％。

在美國，信用卡和金融卡發展成熟，也被廣泛接受，同時市場也相當飽和。對消費者而言，刷信用卡比起拿出手機解鎖開啟行動支付付費還要來得簡單容易，CB Insights的分析師李維（Arieh Levi）表示，卡片的普及是行動支付無法起飛的關鍵原因。

蘋果近期與Goldman Sachs合作推出的Apple Card，就是希望透過提供1%至3%不等的現金回饋，刺激Apple Pay使用率。

李維（Arieh Levi）表示，實體Apple Card將為Apple Pay帶來流動性，這並不是蘋果推出這款信用卡的唯一原因，但它肯定是推動其生態系統其他部分資金的一部分。

蘋果執行長庫克在最近的財報電話會議上表示，Apple Pay每月處理10億筆交易，交易量比去年同期增加了三倍。

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