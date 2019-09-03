「玲玲」颱風引外圍環流！　中南部晚間防局部性豪大雨

記者胡順惠／台北報導

颱風玲玲、劍魚接連生成，中央氣象局表示，「玲玲」14時在鵝鑾鼻東南東方370公里海面上，朝東方海面北上前進，發布海警機率低，周三、四離台灣最近，外圍環流今晚開始影響天氣，北部、中部、南部及東北部地區不排除有大雨或局部性豪雨；「劍魚」仍在越南上空打轉，發展環境不太好，預估周三半夜往華南沿海移動。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，「玲玲」7級風暴風半徑已經擴大到150公里，今晚開始受到外圍環流的影響，東半部、中南部、北部山區容易出現短暫雨或雷雨，尤其是今晚到明天清晨，中南部地區可能會出現比較大的雨勢，周三、周四颱風最接近台灣陸地，北上過程中，暴風圈經過東邊警戒海面的邊緣，發海上警報的機率較為降低，氣象局仍持續觀察。

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▲中央氣象局簡任技正伍婉華說明。（圖／記者胡順惠攝）

「玲玲」仍持續增強。伍婉華指出，暴風半徑可能再擴大一些，若減弱的太平洋高壓東退勢力不強，會讓颱風路徑偏向東方海域，是否會發布海上警報，氣象局仍會持續觀察。她提醒，不管是否發布海警，北部、東半部、恆春半島沿海地區都有強陣風現象。

颱風北上後，周五至周日天氣開始受低壓帶影響。伍婉華說，低壓帶影響之下，中南部、花東地區都會下短暫陣雨或雷雨，北部、東北部都屬於午後陣雨的天氣型態，周五至周日午後會有較大雨勢。

至於第14號輕度颱風劍魚，伍婉華表示，短時間內仍會在越南上空打轉，預估要到周三半夜往東北方向移動，預估往華南沿海方向移動，仍持續觀察是否影響台灣周五至周日的天氣型態。她說，劍魚正在陸地上，持續往東北方向移動，移動所行經的地方環境不適合繼續發展，發展環境不太好。