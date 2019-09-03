影／雙颱接力！玲玲先來週三、四最靠近台灣　氣象局曝「兩觀察重點」

記者洪巧藍／台北報導

目前鄰近台灣一共有兩個颱風，分別是今年第13號颱風玲玲以及今（3）日凌晨生成的第14號颱風劍魚。中央氣象局表示，玲玲從今日開始影響台灣，明、後天是最靠近的時刻，目前評估發佈海上警報的機會再降，但是對台影響還有兩大重點需觀察，包含太平洋高壓是否如預期減弱以及颱風增強程度；至於劍魚颱風估計週五才會到華南沿海，不會與玲玲颱風同時造成影響。

▲玲玲颱風（右）、劍魚颱風（左）。（圖／翻攝氣象局）

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中央氣象局簡任技正伍婉華表示，玲玲颱風在過去這段時間增強，雖然還是輕度颱風，但七級風暴風半徑已經擴大到120公里，早上8點在鵝鑾鼻東南方400公里海面上，預估會往北北西方向轉北從東方海面北上，明後兩天仍是最接近的時候，而發佈海上颱風警報的機會比昨天預估還要再低。

伍婉華強調，目前玲玲颱風對台灣影響有兩大重點需要觀察，分別是太平洋高壓與玲玲颱風增強情況。由於因為明後兩天颱風北上過程距離台灣東方海域接近，如果太平洋高壓沒有如預期減弱，路徑可能會朝台灣地區偏，加上颱風本身在北上過程還是會持續增強擴大。

雖然影響程度需要持續觀察，但可以肯定的是會造成部份地區降雨，也會造成沿海風浪。伍婉華說，今日天氣已經受到颱風外圍環流影響，白天大部份地區天氣不錯，東半部、恆春半島有零星降雨機會，中午以後中南部地區、北部山區也會降雨。而今晚到明天，中南部山區會出現局部性大雨勢，明、後兩天颱風最接近時，整個西半部、東北部地區都會出現陣雨、雷雨，這些地方下的雨也可能出現大雨或局部性豪雨。

▲玲玲颱風長胖了，中午過後中南部和北部山區開始下雨，入夜後中南部山區雨勢會變大。（圖／翻攝NCDR）

至於劍魚颱風，伍婉華說，颱風凌晨2時生成之後，目前位置在中南半島上，預估今天到明天上半天會持續在這打轉，到了明天下半天才會往偏東、甚至東北方向移動，預估會往福建方向接近；但未來相關變化，包含在打轉、移動的過成中如何調整結構、移動方向，週五到週日是否會造成台灣天氣不穩定等，都要持續觀察。

外界憂心鄰近同時有雙颱是否會共伴影響，伍婉華說，目前看起來兩個颱風不會同時影響台灣，玲玲主要影響是週二至週四，劍魚週五才會到華南沿海，當時也才會比較清楚劍魚對台灣的影響性。