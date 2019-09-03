玲玲帶雨彈北上今晚起炸北東　劍魚西南氣流周末恐影響中南部

▲氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，受受玲玲外圍環流影響，中部、南部4至8日容易下雨。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者許展溢／台北報導

今年第13號颱風玲玲、第14號颱風劍魚目前正靠近台灣，天氣風險總監賈新興今（3日）指出，玲玲發佈海警機率降低了，但明天凌晨至中午，中南部可能會有局部較大雨勢。而劍魚受駛流場牽引，往大陸東南沿海走，帶來的西南風水氣，可能會為中南部帶來降雨。

賈新興在臉書提醒玲玲和劍魚需要注意的地方，玲玲部分，今天晚上至明天早上的方向，是否由偏北行轉北北東，目前各官方預報一致性高，發佈海警的機率降低了，但客觀預測的資料分歧度略大，所以需要留意今晚至明早的移動，也將影響北部、東北部、東部，而台灣海峽、巴士海峽風浪大，尤其明天凌晨至中午中南部的可能會有局部較大的雨勢。

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▲賈新興在臉書表示，玲玲颱風發佈海警的機率降低了。（圖／翻攝賈新興臉書）

至於劍魚，賈新興指出，受駛流場的牽引是沿著大陸東南沿海走，帶來的西南風水氣可能又為中南部帶來降雨，而4至9日的日照少、雨日多對作物的影響。不過客觀模式預測顯示，劍魚在陸地的時間有點長，將近1天半，賈新興認為這點存疑，所以需要多留意。

▲賈新興針對玲玲、劍魚颱風說明。（圖／翻攝賈新興臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也針對雙颱說明，玲玲颱風在太平洋高氣壓導引下，持續偏北移動中，4至5日之間通過東部海域，暴風圈從近海邊緣掠過，整體影響有限，但東、北部海域會有瘋狗浪。受受玲玲外圍環流影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北部、東部4至5日有下雨機會。中部、南部4至8日，隨玲玲北上帶動南方水氣移入，天氣不穩定，容易下雨。

▲賈新興說，劍魚受駛流場牽引，往大陸東南沿海走，帶來的西南風水氣可能會為中南部帶來降雨。（圖／翻攝賈新興臉書）

劍魚颱風則源自巴士海峽附近進的熱帶低壓，一路西進同時與他旁邊的低氣壓互旋，加上太平洋高氣壓被玲玲攔截，在越南附近大幅轉向「回馬槍」，將轉向東北，重回廣東附近海域，週末就會抵達香港、廣東一帶，後期路徑變數大，是否直撲台灣仍需觀察，影響程度暫時無法評估。