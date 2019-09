「龜速多利安」釀佛州1死！太空站最新照颱風眼超明顯　巴哈馬水淹及臀

▲ 國際太空站PO出多利安的最新照片。(翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

颶風多利安(Hurricane Dorian)重創巴哈馬群島,在當地奪走5條人命,根據國際太空站2日在推特發出的最新照片,颱風眼相當明顯,且結構紮實。目前美國也傳出1人死亡的消息,根據佛州警方稍早的最新說法,佛州城鎮印第亞蘭提(Indialantic)68歲男性居民布萊德利(David Allen Bradley)當地1日在家中進行防災工作時,不慎從梯子摔下身亡。

▲ 巴哈馬當地居民指出,水淹及臀 。(圖/路透)

綜合CNN、美聯社報導,布萊德利為了加強固定窗戶,便於周日下午爬上小梯子,試圖拿膠合板(plywood)覆蓋在窗戶上,但他的妻子後來突然聽到一聲碰撞聲響,跑出去確認狀況後,才發現是布萊德利摔了下來。只不過,在警方等相關人員到場後,已經無法挽回布萊德利的性命。

BREAKING VIDEO: U.S. Coast Guard helicopter seen arriving in Abaco to provide assistance to those in the Bahamas impacted by Hurricane #Dorian pic.twitter.com/fAZYDt1JEV