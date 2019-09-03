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跟隨IG的腳步！臉書擴大測試「隱藏讚數」　望用戶回歸分享初心

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▲▼臉書測試隱藏讚數。（圖／翻攝自twitter／@wongmjane）

▲臉書測試隱藏讚數。（圖／翻攝自twitter／@wongmjane）

記者王曉敏／綜合外電報導

Instagram於今年上旬開始陸續在7個國家測試「隱藏讚數」，以減少社群使用者面對是否受矚目的壓力。稍早程式碼研究人員珍（Jane Manchun Wong）在個人部落格上透露，臉書（Facebook）也開始仿效Instagram的作法，在Android版本中隱藏了「讚數」的統計。

珍指出，她觀察到臉書在其Android版本中隱藏了「讚」計數原型，除了貼文者本身以外，對其他使用者都隱藏貼文的「心情數」。就像Instagram今年開始測試的功能一般，用戶仍可看到對貼文按讚的人員名單，但無法得知確切的按讚人數。科技網站TechCrunch進一步向臉書詢問，並證實了這項消息，不過目前該功能尚未上線，臉書也拒絕分享在Instagram上測試隱藏讚數功能的結果、目的及時間等相關內容。

臉書此舉可能與當初Instagram測試隱藏讚數的目的相同，即讓追蹤者可以更關心用戶分享的影音內容，欣賞美麗的照片和影片，而不是聚焦在「這人的貼文到底有多少人喜歡」。臉書希望用戶能回歸利用社群網站「分享」生活的初心，避免用戶因看到他人貼文獲得的讚數較高而感覺自己的生活較他人來得蹩腳，或因貼文的互動沒他人高而感到自己不受歡迎。

不過Instagram與臉書在用戶的心理定位上並不相同，臉書已逐漸成為用戶分享重大生活事件的平台，如婚姻及工作，而用戶的日常生活則逐漸轉向透過Instagram及Snapchat分享。TechCrunch認為，臉書貼文的「按讚」與「留言」是用戶間重要的互動行為，若臉書貿然決定隱藏貼文讚數，可能會影響用戶行為或臉書的廣告收入。

不需擔心按讚數太少！IG隱藏貼文讚數測試「新增6國家」　只有發文者才看得到打心

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