Instagram將推出新App「Threads」　可以和摯友分享更多資訊

▲Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／外電報導

Instagram正計畫推出一款名為「Threads」應用程式，用途在於幫助用戶可以更頻繁地與親密朋友分享更多資訊，包括所在位置和更多訊息。

Threads融合了Direct和Snapchat的功能，並將它們與Instagram本身的「Close Friends」功能集結在一起。Threads允許用戶設定狀態，向好友發送消息，並顯示自己所在位置。如果選擇自動共享，Threads將定期更新用戶狀態，讓朋友能實際查看有關位置、速度等資訊。據知情人士透露，目前Threads不會顯示用戶的實際位置，是以「移動中」表示。

外媒The Verge表示，Threads的核心似乎是傳送消息，而該應用程式的介面讓人感覺與Instagram目前的私訊介面非常相似。

有關親密朋友消息的應用程式越來越受歡迎，像是Snapchat用戶平均花在應用程式上的時間比Instagram用戶更多。長期以來，Facebook和Instagram一直覬覦Snapchat在年輕用戶族群中的強大參與度，對於它們來說，Threads可能代表著削弱競爭對手吸引力的機會。

