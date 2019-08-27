　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Instagram將推出新App「Threads」　可以和摯友分享更多資訊

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／外電報導

Instagram正計畫推出一款名為「Threads」應用程式，用途在於幫助用戶可以更頻繁地與親密朋友分享更多資訊，包括所在位置和更多訊息。

Threads融合了Direct和Snapchat的功能，並將它們與Instagram本身的「Close Friends」功能集結在一起。Threads允許用戶設定狀態，向好友發送消息，並顯示自己所在位置。如果選擇自動共享，Threads將定期更新用戶狀態，讓朋友能實際查看有關位置、速度等資訊。據知情人士透露，目前Threads不會顯示用戶的實際位置，是以「移動中」表示。

外媒The Verge表示，Threads的核心似乎是傳送消息，而該應用程式的介面讓人感覺與Instagram目前的私訊介面非常相似。

有關親密朋友消息的應用程式越來越受歡迎，像是Snapchat用戶平均花在應用程式上的時間比Instagram用戶更多。長期以來，Facebook和Instagram一直覬覦Snapchat在年輕用戶族群中的強大參與度，對於它們來說，Threads可能代表著削弱競爭對手吸引力的機會。
 

ET快訊
獨／郭台銘「獨立參選」內部民調曝光！28.8%吸柯超韓直追英
和老公爭執「教養問題」…她抱4歲兒21樓墜下　血泊中雙雙慘死
韓國瑜沒選總統仍被罷免？　黃暐瀚預言明年下場

關鍵字：Instagram,社群媒體,Threads

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

賈伯斯親筆簽名的玩具總動員海報！　網拍起標價2萬5千美元

蘋果醫療保健領域再跨步！與全美最大電子健康紀錄供應商合作

Instagram將推出新App「Threads」　可以和摯友分享更多資訊

蘋果AirPower都做不到！荷廠商推出無線充電板　16線圈實現「隨放隨充」

NOVA情報誌／上下4K雙螢幕　Asus ZenBook Pro Duo殘酷開箱

憂中美貿易戰關稅衝擊　特斯拉在中國大陸漲價計畫提前到本週　

PewDiePie訂閱破億！YouTube官方發布影片慶賀

蘋果New Music Daily每天更新歌曲　月租317.2元起

Siri審聽內幕曝光！每位員工每天聽1000段用戶隱私錄音　現在他們都失業了

硬要強碰蘋果？傳華為新機Mate 30將在9/19德國發表

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

賈伯斯親筆簽名的玩具總動員海報！　網拍起標價2萬5千美元

蘋果醫療保健領域再跨步！與全美最大電子健康紀錄供應商合作

Instagram將推出新App「Threads」　可以和摯友分享更多資訊

蘋果AirPower都做不到！荷廠商推出無線充電板　16線圈實現「隨放隨充」

NOVA情報誌／上下4K雙螢幕　Asus ZenBook Pro Duo殘酷開箱

憂中美貿易戰關稅衝擊　特斯拉在中國大陸漲價計畫提前到本週　

PewDiePie訂閱破億！YouTube官方發布影片慶賀

蘋果New Music Daily每天更新歌曲　月租317.2元起

Siri審聽內幕曝光！每位員工每天聽1000段用戶隱私錄音　現在他們都失業了

硬要強碰蘋果？傳華為新機Mate 30將在9/19德國發表

太神啦！臺中電競嘉年華代言人統神27日現身　與市長盧秀燕 PK 電競

23歲瑜珈妹「倒掛欄杆」懸24m高空…挑戰極限體位　手滑墜樓全身骨折

騎士自摔落地「高跪姿」超完美　網驚嘆：還以為要求婚...

G7落幕只有一頁聲明！華郵：實質成效低　世界領袖與美國保持距離

月月領息不是夢！券商：用不同配息月份組成投資組合　每月多一筆零用金

批示威遊行出現致命武器！　林鄭月娥：不成立獨立調查委員會

臥室招桃花攻略！命理師2招「擺放妙計」讓魅力值UP　已婚單身一網打盡

司改2年餘　民間監督司改聯盟：改革腳步依舊過於緩慢

義警外出找鞋失聯6小時　竟在2米深水溝找到遺體…妻撫屍哭斷腸

贈票／台灣首創！《綜藝玩很大》5週年特展玩起來

3C家電熱門新聞

PewDiePie訂閱破億！Y..

Asus ZenBook Pr..

MacBook Pro最低只要..

荷廠商推出無線充電版　16線圈..

Siri審聽內幕：每位員工每天..

彭博：2019年iPhone將..

調查顯示：多數人選購新手機根本..

鬼抓人遊戲聯手《怪奇物語》

華為Mate 30將在9/19..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

世界最古老網路攝影機FogCa..

Apple Watch 5諜照..

Instagram將推出「Th..

今年新iPhone傳9/10發..

更多熱門

相關新聞

網美必學3種IG擺拍技巧

隨著拍美照風氣日益興盛，IG版面是否好看，物品的擺拍方式就成為了一大重點。別以為只有露臉照片能獲得讚數，不妨學會以下3招物件攝影法，質感馬上爆棚！

散播假消息　YouTube停權210頻道

FTC考慮分拆科技巨頭　臉書面臨危機

Instagram推檢舉假訊息功能

IG限時動態7大流派

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

韓國瑜的唯一希望　只有她能阻止郭台銘參選

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

豆花妹吃婚宴破尺度！

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面