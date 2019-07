不需擔心按讚數太少！IG隱藏貼文讚數測試「新增6國家」　只有發文者才看得到打心

▲Instagram擴大開放「取消按讚數」。(圖/pixabay)

科技中心/綜合報導

Instagram於今年早些時候宣布測試一些改變,例如隱藏貼文「按讚」數,減少社群使用者面對是否受矚目的壓力。這項作法準備遍地開花,除了先行在加拿大測試,17日開始新增6個國家測試這項新功能,並且觀察用戶們的使用模式是否會有所變化。

綜合外電報導,Instagram從今起先新增6個國家測試「隱藏讚數」,先前在加拿大測試,陸續新增愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲、紐西蘭等。這些國家的用戶仍可以看到自己貼文內得到的讚數,但無法再看到其他人貼文的讚數。

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries: Australia Brazil Canada Ireland Italy Japan New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka

Instagram表示,這項作法的目的是,讓追蹤者可以更關心用戶分享的影音內容,欣賞美麗的照片和影片,而不是聚焦在「這人的貼文到底有多少人喜歡」。

與此同時,推特(Twitter)也在加拿大推出了一項新測試,這測試將會引入新的「隱藏回覆」功能,用戶就可以在一串推文對話內,自行隱藏那些沒有意義的內容。不過隱藏並不是刪除,只是「過濾」,其他人仍可以看到發文者原始內容。目前這項功能僅在加拿大測試,尚未清楚何時會在其他國家使用。

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN