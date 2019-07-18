不需擔心按讚數太少！IG隱藏貼文讚數測試「新增6國家」　只有發文者才看得到打心

▲Instagram擴大開放「取消按讚數」。（圖／pixabay）

科技中心／綜合報導

Instagram於今年早些時候宣布測試一些改變，例如隱藏貼文「按讚」數，減少社群使用者面對是否受矚目的壓力。這項作法準備遍地開花，除了先行在加拿大測試，17日開始新增6個國家測試這項新功能，並且觀察用戶們的使用模式是否會有所變化。

綜合外電報導，Instagram從今起先新增6個國家測試「隱藏讚數」，先前在加拿大測試，陸續新增愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲、紐西蘭等。這些國家的用戶仍可以看到自己貼文內得到的讚數，但無法再看到其他人貼文的讚數。

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



Australia

Brazil

Canada

Ireland

Italy

Japan

New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka — Instagram (@instagram) 2019年7月17日

Instagram表示，這項作法的目的是，讓追蹤者可以更關心用戶分享的影音內容，欣賞美麗的照片和影片，而不是聚焦在「這人的貼文到底有多少人喜歡」。

與此同時，推特（Twitter）也在加拿大推出了一項新測試，這測試將會引入新的「隱藏回覆」功能，用戶就可以在一串推文對話內，自行隱藏那些沒有意義的內容。不過隱藏並不是刪除，只是「過濾」，其他人仍可以看到發文者原始內容。目前這項功能僅在加拿大測試，尚未清楚何時會在其他國家使用。