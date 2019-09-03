3D列印塗裝　花蓮紅面鴨「分身」亮相濰坊「魯台會」

▲由山東花藝雕塑公司以3D技術打造的花蓮紅面鴨「分身」，亮相魯台會。（圖／濰坊市台辦提供）

記者陳政錄、魏有德／山東濰坊 ─ 台北 連線報導

花蓮的吉祥物「紅面鴨」自2014年在鯉魚潭推出後，Q版造型受到大小朋友喜愛，替花蓮帶來豐富的「觀光財」。今（2019）年在山東濰坊舉辦的海峽兩岸博覽會，紅面鴨首秀登場，吸引不少遊客關注。花蓮也藉著這隻呆萌可愛的「形象大使」，在魯台會上行銷觀光，期待讓更多民眾認識花蓮，帶動旅遊熱潮。

▲民眾與「幸福紅面鴨」合影。（圖／記者陳政錄攝）

由於時值暑假，花蓮正舉辦「紅面鴨FUN暑假」的活動，紅面鴨本尊趕不上海峽兩岸博覽會的展期，藉著魯台交流合作的契機。為了不錯過在魯台會上的「首秀」，花蓮提供了紅面鴨的設計圖，由山東華藝雕塑公司製作全新的花蓮紅面鴨分身，在海峽兩岸博覽會上華麗登場。

據瞭解，華藝雕塑根據圖紙打造泥模，確定造型後，採用3D列印的方式，利用泡沫雕刻機雕出模型，再進行塗裝上色，製作出與原作一模一樣的紅面鴨。

這次展出的紅面鴨分身共兩隻，分別是「幸福紅面鴨」和「福氣紅面鴨」。130公分高的紅面鴨有著圓潤的身軀，黑色及紅色的主體設計，搭配的粉色及黃色的前胸及翅膀，使兩隻紅面鴨各具特色。

▲花蓮鯉魚潭舉辦的「2019紅面鴨FUN暑假」活動。（圖／記者王兆麟攝）

花蓮紅面鴨至今已六歲，為賦予紅面鴨更具花蓮特色的生命力，今年還設計六款以花蓮人文產物為主題的趣味彩繪紅面鴨，包括西瓜鴨、金針鴨（金針山）、客家鴨、乳牛鴨（瑞穗）、月洞鴨（豐濱月洞遊憩區）、鐵人鴨（鐵人三項），另外還有有擬人化的大型福氣鴨和幸福鴨，以及兩隻素面的「塗鴉」，讓現場民眾親子互動、自由揮灑。

