「先讓中俄找到就大條了」美軍黑科技告急　打撈F-35成另類軍備競賽

▲日本三澤基地F35戰機。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

日本航空自衛隊第302飛行隊的F-35戰機9日於青森縣的外海失事墜毀，至今飛行員仍下落不明，僅找到部分尾翼殘骸。有軍事專家便警告，由於F-35搭載了美國最先進的軍事科技，因此中國與俄羅斯必將不計一切代價爭相打撈，形同另類的軍備競賽。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，F-35是自衛隊未來20年的作戰主力，為身具優異雷戰、雷達匿跡、超音速巡航等性能的第五代戰機，因此這起空難對日本來說引發相當強烈的衝擊。

▼日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透）

同時，由於F-35搭載美國最先進的軍事科技，中國與俄羅斯勢必不計一切代價打撈。美國空軍退役中將、目前在專研空中戰力研究智庫擔任所長的戴圖拉（David Deptula）便憂心地向媒體表示，如果讓中俄先找到F-35殘骸，美軍的黑科技將遭反向工程破解，對於美國未來幾十年的空中軍力會造成嚴重打擊。

除了戴圖拉憂心忡忡，華府智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的俄羅斯武器專家摩爾（Thomas Moore）也在推特上說，「對中國與俄國來說，無論花多少代價尋得墜毀的F-35都不是問題，如果真被他們得手，事情就大條了。」

There is no price too high in this world for China and Russia to pay to get Japan's missing F-35, if they can. Big deal. — Tᴏm Mᴏᴏʀᴇ (@PaperMissiles) 2019年4月9日

報導稱，雖然日本自衛隊的F-35機種墜機不是第一次，但上次墜毀的F-35B是掉在美國本土，其他國家連殘骸都沒機會看到，這次則掉在青森縣一百多公里的外海，給了極欲瞭解美軍先進科技的中俄千載難逢的機會，彷若「天上掉下來的禮物」。

▲日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀，日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。（圖／路透）

自衛隊F-35墜機的那一刻起，莫斯科、華盛頓、北京與東京便開始了一場打撈大賽，形容另類的軍備競賽，最終結果將決定美軍的最先進科技會流入誰手中。俄國有專門的匿蹤潛艦艦隊，非常適合深海打撈，中國也不惶多讓，戴圖拉就警告，「中國與俄國的反向工程能力都非常傑出，特別是中國，早就是這個領域的大師了。」