「先讓中俄找到就大條了」美軍黑科技告急　打撈F-35成另類軍備競賽

▲日本三澤基地F35戰機。(圖/CFP)

軍武中心/綜合報導

日本航空自衛隊第302飛行隊的F-35戰機9日於青森縣的外海失事墜毀,至今飛行員仍下落不明,僅找到部分尾翼殘骸。有軍事專家便警告,由於F-35搭載了美國最先進的軍事科技,因此中國與俄羅斯必將不計一切代價爭相打撈,形同另類的軍備競賽。

據《商業內幕》(Business Insider)報導,F-35是自衛隊未來20年的作戰主力,為身具優異雷戰、雷達匿跡、超音速巡航等性能的第五代戰機,因此這起空難對日本來說引發相當強烈的衝擊。

▼日本一架F-35在4月9日於訓練任務中墜毀,日方仍在打撈殘骸、搜救飛行員中。(圖/路透)

同時,由於F-35搭載美國最先進的軍事科技,中國與俄羅斯勢必不計一切代價打撈。美國空軍退役中將、目前在專研空中戰力研究智庫擔任所長的戴圖拉(David Deptula)便憂心地向媒體表示,如果讓中俄先找到F-35殘骸,美軍的黑科技將遭反向工程破解,對於美國未來幾十年的空中軍力會造成嚴重打擊。

除了戴圖拉憂心忡忡,華府智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的俄羅斯武器專家摩爾(Thomas Moore)也在推特上說,「對中國與俄國來說,無論花多少代價尋得墜毀的F-35都不是問題,如果真被他們得手,事情就大條了。」

There is no price too high in this world for China and Russia to pay to get Japan's missing F-35, if they can. Big deal.