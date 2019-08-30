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殲-20擬裝「變循環發動機」　楊偉：正在展開六代機研發

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記者吳宛霖／綜合報導

各國將研製第六代戰機視為精進航空領域的重要指標，但因六代機需要的發動機需達超音速巡航，且需具長時間的空中續航力，為了達到這些需求，必須裝備「變循環發動機」。中國航空工業近日公佈殲-20戰機的宣傳影片，展現全景寫真和戰術演練。殲-20的總設計師楊偉表示，中國的六代機項目正在進行中，且變循環發動機的研製也已提上日程。

根據《南華早報》、《中國航空新聞網》報導，中國航空工業曾提出以太行發動機為基礎研製變循環發動機的驗證機。中國航發瀋陽發動機研究所分析，可為殲-20戰機訂製的渦扇-15發動機為平台進行研製，一旦成功，可以直接配裝到機上，讓空戰力量得到提升。殲-20的總設計師楊偉表示，中國六代機的研發正在展開，這是按照「裝備一代，研製一代」規律的必然結果，而六代機的發動機研製也已經提上議事日程，在未來出現服役只是時間問題。

殲-20由中國航空工業、電子工業、機械工業與航天工業等上千家廠家共同研發，是一款中國自主打造的「殺手鐧」。目前只有美國研製出F-120變循環發動機，且還只是一款試驗機，由美國通用電氣（GE）公司研製，採用普惠公司（Pratt & Whitney）司的XA-101核心機，使F-120具有3個外涵道比的自適應循環系統，在工作過程中能短暫滿足六代機的需求，但是時間一長，發動機內部的動力裝置會因熱量到達極限而停止，造成變循環發動機「停車」現象。

▲殲-20是由中國航空工業、電子工業、機械工業與航天工業等上千家廠家研發。（圖／翻攝自新浪）

▲殲-20是由中國航空工業、電子工業、機械工業與航天工業等上千家廠家研發。（圖／翻攝自新浪）

殲-20作為一款隱形戰機，隱身效能在作戰中扮演重要角色，然而中方對實際數據嚴格保密。據了解，美空軍對殲-20的隱身能力進行研究發現，正面雷達散射面積約為0.027平方米，隱身水平高於F-35，但比F-22差一點，但殲-20和F-22、F-35的隱身性能都在0.05平方米內，因此處於同個等級。

西方媒體猜測，殲-20採用近2000個氮化鎵發射模塊的有源相控陣雷達，對典型戰機目標的發現距離高達370公里，幾乎和預警機同等，另外，設計師拉長機身，增加長細比以降低超音速飛行阻力；裝載渦扇-15後將可達1.83馬赫超音速巡航，高於F-22戰鬥機的1.7馬赫，內油12噸，高於F-22飛機內油的8.3噸，另裝備俄製AL-31FM1發動機，涵道比0.6，比F- 22戰鬥機的F119發動機0.25的涵道比大，相當省油，作戰半徑接近2000公里，即將換裝渦扇-15，作戰半徑可能超過2500公里。

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