　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國獨立級「蒙哥馬利號」瀕海戰艦（USS Montgomery）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國獨立級「蒙哥馬利號」瀕海戰艦（USS Montgomery）也會參加此次軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國和東南亞國家協會首次聯合海上軍事演習（AUMX）2日登場，參與軍力包括8艘軍艦、4架飛機及上千名人員，整套為期5日的演習將從泰國梭桃邑海軍基地（Sattahip Naval Base）展開，最終會在新加坡劃下句點。值得一提的是，此次演習地點將延伸至東南亞國際水域，除了暹羅灣（ Gulf of Thailand）之外，軍事熱區南海也將成為演習地點之一。

綜合法新社、日本時報報導，東協十國全體參加此次與美國聯手展開的海上軍事演習，包括登上目標船隻模擬搜索扣押行動。負責監督美國海軍在東南亞安全合作的海軍少將喬伊廷奇（Joey Tynch）表示，「AUMX形塑出更強大的海事安全，而這是基於東協的力量、海上盟軍攜手合作的力量及對自由開放印太地區有共同信念的力量。」

此次軍演為期5天，參與國家除了美國之外，也包括泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡及越南。

事實上，南海戰略位置極為重要，且蘊藏豐富石油資源，美國、日本及部分東南亞國家的海軍會定期在此水域執行任務。在此同時，除了中國宣稱對南海大多數地區擁有主權之外，台灣、菲律賓、越南、馬來西亞及汶萊也稱擁有南海部分主權。

此次海上聯合軍演舉行之際，美國正加強此區域的參與度。上周，美軍派遣伯克級飛彈驅逐艦韋恩•梅爾號（Wayne E. Meyer）駛入由中國實際控制的永暑礁和美濟礁12海浬內；對此，中方譴責這是美方無視國際法規的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益。

ET快訊
玲玲不排除明發海警！北上變天到周末「一張圖看雨怎下」
國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「搧5耳光」逼下跪
墜樓影片慎入！才剛開學…陸高一生玩「後背抱抱」　欄杆突斷裂摔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

兒硬說老母「中300萬樂透」卻不分紅　菜刀割喉威脅…嬤按鈴救女！

美航宣布繼續停飛波音737MAX　聖誕前復飛機率低

美駐委內瑞拉大使：華盛頓不尋求「軍事介入」解決政經危機

右派集結！波士頓「異性戀驕傲」遊行引更多反對者　警逮34人收場

加6千換可愛妹子…情色店詐欺「端出恐龍」！日嫖客氣訴：讓警方一網打盡

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

求庇護者激增7倍！希臘啟動緊急計畫　舒緩「難民巨浪」

新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

台灣vs.北京！索羅門外長「100天期限」將到期　最快8日前給答案

美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

正妹渡假太嗨跳水「脊椎摔斷」　須復健才能走路....還背巨額醫療費

兒硬說老母「中300萬樂透」卻不分紅　菜刀割喉威脅…嬤按鈴救女！

美航宣布繼續停飛波音737MAX　聖誕前復飛機率低

美駐委內瑞拉大使：華盛頓不尋求「軍事介入」解決政經危機

右派集結！波士頓「異性戀驕傲」遊行引更多反對者　警逮34人收場

加6千換可愛妹子…情色店詐欺「端出恐龍」！日嫖客氣訴：讓警方一網打盡

小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶像劇情節神展開

朋友二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠粉腸」流出　內行解答

凌晨3點爽玩手機...床下傳「叮咚」聲！獨居女跳起一掀「與持刀男對看」

玲玲海警不排除明發布！擦邊北上變天到周末　「一張圖看雨怎麼下」

李克聰／打造臺灣智慧運輸城的困境與建議

《怪奇物語》警長分手女友1個月…馬上牽新歡「竟是她」　網驚：這組合太奇妙

影／快做筆記！　專家告訴你哪些基金需要加減碼

賈靜雯買珠寶傳3個女兒　最愛耳環秀迷人線條

12強／王建民24日赴日　觀察張奕、王柏融等台灣好手

來台花19萬元植髮變更禿　大馬男找記者投訴採訪又衰吃官司

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

國際熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪..

911調度員冷回閉嘴！她求救仍..

警把18歲女孩銬在後座輪流上　..

他帶13歲「五官深邃妹」開房間..

菲國救援直升機墜毀　9人全罹難

即／路透：索羅門考慮與中建交

靠補助金養11孩　媽：我們很幸..

男遭恐怖公牛撞死　他目睹：頭快..

扇貝游泳速度驚人　網：像奔跑假..

遊客搭訕糗問　英女王幽默惡作劇

她被嗜血黑蠅咬　長出超噁爆漿水..

13歲男童當爸樂歪　10年後現..

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

更多熱門

相關新聞

變態阿伯性侵母牛　全裸被逮還笑

泰國宋卡府合艾一名68歲男子日前偷偷躲在樹叢中性侵母牛，結果被飼主以及附近民眾合力逮住，警方抵達現場時果然發現全身赤裸的男子，以及散亂在四處的衣物，沒想到對方不但不覺得自己有錯，還滿臉笑容坦承自己過去曾2度性侵母牛。

菲國救援直升機墜毀　9人全罹難

台北航太展何去何從？一探背後真相

少女19歲生日派對遭4友性侵身亡

青瓦台決定盡早收回美軍基地

關鍵字：

AUMX軍演東協東南亞要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多中和店將實施新政策　網推爆

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

玲玲北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣

雞排店打外送員　總部：解除加盟

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面