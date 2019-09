美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

▲ 美國獨立級「蒙哥馬利號」瀕海戰艦(USS Montgomery)也會參加此次軍演。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國和東南亞國家協會首次聯合海上軍事演習(AUMX)2日登場,參與軍力包括8艘軍艦、4架飛機及上千名人員,整套為期5日的演習將從泰國梭桃邑海軍基地(Sattahip Naval Base)展開,最終會在新加坡劃下句點。值得一提的是,此次演習地點將延伸至東南亞國際水域,除了暹羅灣( Gulf of Thailand)之外,軍事熱區南海也將成為演習地點之一。

綜合法新社、日本時報報導,東協十國全體參加此次與美國聯手展開的海上軍事演習,包括登上目標船隻模擬搜索扣押行動。負責監督美國海軍在東南亞安全合作的海軍少將喬伊廷奇(Joey Tynch)表示,「AUMX形塑出更強大的海事安全,而這是基於東協的力量、海上盟軍攜手合作的力量及對自由開放印太地區有共同信念的力量。」

此次軍演為期5天,參與國家除了美國之外,也包括泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡及越南。

事實上,南海戰略位置極為重要,且蘊藏豐富石油資源,美國、日本及部分東南亞國家的海軍會定期在此水域執行任務。在此同時,除了中國宣稱對南海大多數地區擁有主權之外,台灣、菲律賓、越南、馬來西亞及汶萊也稱擁有南海部分主權。

此次海上聯合軍演舉行之際,美國正加強此區域的參與度。上周,美軍派遣伯克級飛彈驅逐艦韋恩•梅爾號(Wayne E. Meyer)駛入由中國實際控制的永暑礁和美濟礁12海浬內;對此,中方譴責這是美方無視國際法規的航行霸權,嚴重損害中國主權和安全利益。

We’re off to a great start for #AUMX, preparing with our friends, partners, allies and co-leads the Royal Thai Navy #WorkTogether #NavyPartnerships pic.twitter.com/SaRjiebGJ3 — Rear Adm. Joey Tynch (@COMLOG_WESTPAC) September 1, 2019