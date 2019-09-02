「陸基宙斯盾」射戰斧導彈？　美軍研發中程超高音速導彈

▲美軍使用Mk-41垂發裝置試射「戰斧」巡航導彈。（圖／翻攝自美國國防部網站）

記者吳宛霖／綜合報導

美國海軍部署在波蘭西北部瑞茲科沃（Redzikowo）鎮郊外的「陸基宙斯盾」（Aegis Ashore）系統已基本完工，將在明年年底開始使用。美國陸軍部代理部長瑞安.麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，美國已不再參加《中導條約》，目前正在發展導彈計劃，研究將彈道彈頭安裝到輕型高超音速導彈上的可行性。

綜合媒體報導，「陸基宙斯盾」是繼羅馬尼亞後，部署在歐洲的第2個陣地。前美國總統歐巴馬2009年推出歐洲分階段適應方案（European Phased Adaptive Approach，EPAA），開始在歐洲部署反導系統保護駐歐洲美軍和盟國，而反俄情緒最強烈的羅馬尼亞及波蘭成為選址地點。

「陸基宙斯盾」主體建築包括SPY-1多功能相控陣雷達和SPG-62制導雷達，而Mark-41垂直發射系統也搬上陸地，可發射反導專用的標準SM-3艦空導彈，使用動能攔截器（KKV）在大氣層外攔截敵方中程彈道導彈。

美國退出《中程導彈條約》後，為測試條約禁制的武器，8月18日海軍和戰略能力辦公室合作，利用Mk-41垂直發射系統發射一枚對陸攻擊巡航導彈，飛行超過500公里後命中目標，研發中程導彈收集數據。對此，俄國指責美國在波蘭、羅馬尼亞部署的「陸基宙斯盾」反導系統也具備發射「戰斧」巡航導彈的攻擊力。美國陸軍遠程精確火力導彈現代化項目負責人約翰.拉弗蒂表示，通過軟件升級，陸軍將擴大即將推出的精確打擊導彈的射程。

▲美國在羅馬尼亞部署的「陸基宙斯盾」反導系統。（圖／翻攝自美國國防部網站）

美國陸軍部代理部長瑞安∙麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，美國正在研發配置彈道彈頭的高超音速導彈，「如果把彈道彈頭安裝到輕型高超音速導彈上，就已超過《中導條約》規定的範圍，我們目前正在進行相關研究。」

五角大廈發言人卡佛（Robert Carver）表示，雖然「陸基宙斯盾」使用Mk-41導彈發射系統，但8月18日與現在部署在波蘭與羅馬尼亞「陸基神盾系統」搭配的Mk-41不同，這次測試用的發射器和陸基神盾不同，只具備防禦性質，不但沒有發射戰斧的能力，也不會發射任何攻擊性武器。據了解，有熟悉陸「陸基宙斯盾」操作的匿名消息人士和防務分析人士表示，這項垂發系統可輕易進行重新配置及改裝，用來發射戰斧導彈。由於潛在能力的相關問題較為敏感，他們不方便深度解析。

▲波蘭的「陸基宙斯盾」近照。（圖／翻攝自新浪）

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享