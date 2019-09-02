　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「陸基宙斯盾」射戰斧導彈？　美軍研發中程超高音速導彈

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍使用Mk-41垂發裝置試射「戰斧」巡航導彈。（圖／翻攝自美國國防部網站）

▲美軍使用Mk-41垂發裝置試射「戰斧」巡航導彈。（圖／翻攝自美國國防部網站）

記者吳宛霖／綜合報導

美國海軍部署在波蘭西北部瑞茲科沃（Redzikowo）鎮郊外的「陸基宙斯盾」（Aegis Ashore）系統已基本完工，將在明年年底開始使用。美國陸軍部代理部長瑞安.麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，美國已不再參加《中導條約》，目前正在發展導彈計劃，研究將彈道彈頭安裝到輕型高超音速導彈上的可行性。

綜合媒體報導，「陸基宙斯盾」是繼羅馬尼亞後，部署在歐洲的第2個陣地。前美國總統歐巴馬2009年推出歐洲分階段適應方案（European Phased Adaptive Approach，EPAA），開始在歐洲部署反導系統保護駐歐洲美軍和盟國，而反俄情緒最強烈的羅馬尼亞及波蘭成為選址地點。

「陸基宙斯盾」主體建築包括SPY-1多功能相控陣雷達和SPG-62制導雷達，而Mark-41垂直發射系統也搬上陸地，可發射反導專用的標準SM-3艦空導彈，使用動能攔截器（KKV）在大氣層外攔截敵方中程彈道導彈。

美國退出《中程導彈條約》後，為測試條約禁制的武器，8月18日海軍和戰略能力辦公室合作，利用Mk-41垂直發射系統發射一枚對陸攻擊巡航導彈，飛行超過500公里後命中目標，研發中程導彈收集數據。對此，俄國指責美國在波蘭、羅馬尼亞部署的「陸基宙斯盾」反導系統也具備發射「戰斧」巡航導彈的攻擊力。美國陸軍遠程精確火力導彈現代化項目負責人約翰.拉弗蒂表示，通過軟件升級，陸軍將擴大即將推出的精確打擊導彈的射程。

▲美國在羅馬尼亞部署的「陸基宙斯盾」反導系統。（圖／翻攝自美國國防部網站）

▲美國在羅馬尼亞部署的「陸基宙斯盾」反導系統。（圖／翻攝自美國國防部網站）

美國陸軍部代理部長瑞安∙麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，美國正在研發配置彈道彈頭的高超音速導彈，「如果把彈道彈頭安裝到輕型高超音速導彈上，就已超過《中導條約》規定的範圍，我們目前正在進行相關研究。」

五角大廈發言人卡佛（Robert Carver）表示，雖然「陸基宙斯盾」使用Mk-41導彈發射系統，但8月18日與現在部署在波蘭與羅馬尼亞「陸基神盾系統」搭配的Mk-41不同，這次測試用的發射器和陸基神盾不同，只具備防禦性質，不但沒有發射戰斧的能力，也不會發射任何攻擊性武器。據了解，有熟悉陸「陸基宙斯盾」操作的匿名消息人士和防務分析人士表示，這項垂發系統可輕易進行重新配置及改裝，用來發射戰斧導彈。由於潛在能力的相關問題較為敏感，他們不方便深度解析。

▲波蘭的「陸基宙斯盾」近照。（圖／翻攝自新浪）

▲波蘭的「陸基宙斯盾」近照。（圖／翻攝自新浪）

►少女電眼的秘密，只跟你偷偷分享

ET快訊
超兇「偽娘」一夜情榨乾！全台7男受害　男女通吃10多年
即／第3例！東吳大學黎姓港生反送中「被控暴動罪」　遭港警逮捕
郭書瑤「新戲約被大元搶走」　9個月沒戲拍…爆是「她」害的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

川普秀伊朗衛星發射爆炸照　國安人士氣炸：送全世界大禮「俄中爽翻」

「陸基宙斯盾」射戰斧導彈？　美軍研發中程超高音速導彈

駐韓美軍戰機大搬風　隱形戰機F-35A取代F-16

美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

快舟一號甲送2商業衛星升空　首次完成星箭通信空空鏈路對接試驗

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

星巴克買1送1「連續30天」　簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

鄧紫棋超狂hook嗨炸！　潘瑋柏：今天最好聽的

川普秀伊朗衛星發射爆炸照　國安人士氣炸：送全世界大禮「俄中爽翻」

「陸基宙斯盾」射戰斧導彈？　美軍研發中程超高音速導彈

駐韓美軍戰機大搬風　隱形戰機F-35A取代F-16

美國東協海上軍演首登場！動員8軍艦千名兵力　前進南海暹羅灣

快舟一號甲送2商業衛星升空　首次完成星箭通信空空鏈路對接試驗

泫雅辣秀雪白雙峰狂奔！　「手腳90度高舉」超卡跑步姿勢Q炸…網萌翻：好像卡通人物

綠光罩頂！女友手機有「小公主…」曖昧簡訊　孫其君當場抓包崩潰

無尊《大熱門》手機被突襲…抓包「討論憲哥群組」　吳宗憲氣爆粗口！

《模犯生》阿班「單眼皮→雙眼皮」　變身中二屁孩擋「小姑姑女神」桃花

恩智浦強攻車用　以福斯概念車展示超寬頻場景　

韓國瑜嗆「我不要台獨的票」　王定宇：中華民國也算台獨

真理褲妹健身2年！秀18歲逆天嫩腿「曲線超S」…被認出是女韓黑

換瑜風暴懶人包！郭台銘要也是獨立選　韓國瑜：被換就是黨中央腦袋進水

快手刀登錄！光榮特庫摩經典名作《大航海時代VI》登陸手機平台

貝克漢兒開趴慶生…夫妻倆遭爆「平時愛曬孩卻缺席」　跑腿雜事全丟4褓姆！

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

軍武熱門新聞

川普秀伊朗衛星發射爆炸照　竟意..

駐韓美軍戰機大搬風　F-35A..

「陸基宙斯盾」射戰斧導彈？　美..

伊爾-2支離破碎仍能飛　任正非..

美國東協首次海上軍演今登場

「中國黑鷹」直20預計10月曝..

快舟一號甲第3度發射成功　年底..

百年第一次 英國皇家空軍准許留..

台灣7天造核彈？　宋兆文：狗屁

日本134米巡視船「加強釣魚台..

莫斯科航展秀　米格-35D掉翼..

F-16V可對抗殲-20？解放..

宋忠平：台灣花四代機的錢買F-..

老布希賣150架F-16給台　..

更多熱門

相關新聞

川普秀伊朗衛星發射爆炸照　竟意外洩密

美國總統川普於8月31日在推特上公布一張衛星照片，是伊朗火箭場因為衛星發射失敗爆炸的照片，並解釋美國與這起事件沒有關係。不過這張照片卻讓國安人員與資深情報人士驚訝表示，重點不這起事件美國是否參與，而是這張照片的內容意外洩漏了很多美國的機密。

駐韓美軍戰機大搬風　F-35A取代F-16

美國東協首次海上軍演今登場

青瓦台決定盡早收回美軍基地

美軍空襲敘利亞　逾40聖戰士死亡

關鍵字：

陸基宙斯盾Aegis AshoreSPY-1EPAASM-3Ryan McCarthyMk-41國際軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

長髮妹遭劈腿偷哭！超商女暖爆被萬人讚翻

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

好市多中和店將實施新政策　網推爆

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

具惠善爆引退！親寫97字道別訊息

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

快訊／台南「狼叔」交保！檢再聲請羈押獲准

辦健身房7個月0改變！辣妹1句網秒懂

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

郭書瑤爆戲約被大元搶走　9個月沒戲拍

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面