模擬印度蘇-30MKI　殲-16當巴基斯坦最佳「陪練」

▲殲-16。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中巴兩國軍事交流持續熱絡，2019年度的「雄鷹-VIII」演習已在日前於西北某地正式開啟，中方不僅繼去年之後再度派出殲-10C外，今年首度讓殲-16參訓成了最大看點。陸媒認為，殲-16的性能優於目前印度裝備的蘇-30MKI，此次便可讓巴基斯坦預先研究針對蘇-30MKI改進戰術，扮演最佳「陪練」角色。

這是中巴空軍第8次舉行「雄鷹」系列聯合訓練，解放軍空軍派出殲-10C、殲-16、殲轟-7A和預警機等多型飛機，以及地空導彈、雷達、空降、通信等地面分隊參訓。巴基斯坦空軍則派出梟龍、幻影和預警機等多型飛機參訓，全過程採取背靠背體系對抗，突出作戰指揮、體系作戰等方面研究。

有分析指出，雄鷹系列演習由於巴基斯坦空軍不能派遣F-16前來而留下遺憾，但除此之外巴國空軍很少保留，加上該國飛行員是完全美國體系下所訓練出來的，其所掌握戰術、戰役思維不斷帶給中國空軍全新的收獲。當然同時巴國也非常需要通過中國空軍了解蘇霍伊戰鬥機的性能，這對於要使用劣勢裝備對抗印度的蘇-30MKI、幻影-2000等先進戰鬥機的巴基斯坦而言無疑是相當重要。

▼蘇-30MKII。（圖／翻攝自印度空軍）

事實上從去年開始，殲-10C就參與中巴聯訓，從其性能和定位來看，主要是模擬印度空軍已經訂購但還尚未到貨的法國「陣風」戰機。而首次參加對外聯訓的殲-16，則主要是模擬印度蘇-30MKI戰鬥機，而過去這個位置主要由殲-11B/BS來承擔。

這場已從2011年開始舉辦的聯合軍演，當然也有吸引解放軍甘願派遣新銳戰機的原因。巴基斯坦才在今年年初使用「梟龍」戰機打下印度的米格-21，這時候正是中方可以向巴國交流真正的空戰經驗，這也代表著，中巴兩國的軍事互信不斷加深，基本上兩邊都把自家最好的裝備都推出來，除了殲-20。

陸媒強調，如果殲-20真的參加中巴聯訓，這對於巴基斯坦可不是什麽好消息，這就說明印度很快就將獲得四代機。而考慮到印度目前的國際形勢，最有機會的就是才在莫斯科航展亮相的蘇-57E。

▼巴基斯坦空軍2017年在「雄鷹-Ⅵ」軍演派出多架戰機，與解放軍進行紅藍體系對抗、編隊飛行等。（圖／翻攝自中國國防部）