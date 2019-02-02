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美軍F35隱身塗料差　張召忠批：嬌生慣養「殲20強多了」

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▲美軍F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍F-35A戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

軍武中心／綜合報導

澳洲國防部去年12月10日舉行F-35A戰鬥機接機儀式，兩架F-35在紐卡索（Newcastle）附近的威廉鎮空軍基地（Williamtown air base）亮相。F-35作為美國先進的單座單發第五代戰鬥機，擁有僅次於F-22猛禽戰鬥機的戰鬥能力，可讓澳洲軍力大躍進；不過中共海軍少將張召忠卻表示，美軍F-35隱身塗料嬌生慣養，碰到澳洲本地空氣乾燥且炎熱的情況下，根本比不過殲-20。

綜合陸媒報導，此次澳洲政府購買的F-35戰鬥機，將逐步取代該國老舊的F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。中共海軍少將張召忠日前投書媒體分析，美國的F-35雖然說很先進、受到各國空軍追捧，也收到不少來自世界各地的訂單，不過它卻有一個致命且很燒錢的缺點，就是它的「隱身材料」。

▲軍事迷在網路曝光F-35戰鬥機隱身塗料脫落。（圖／翻攝自微博）

▲軍事迷在網路曝光F-35戰鬥機隱身塗料脫落。（圖／翻攝自微博）

飛機若想隱身的話，最常見的方法就是採用可減少雷達反射面積的外形設計，再加上噴塗雷達吸波材料來實現。不過若用此方法，最脆弱的就是飛機外表的隱身塗料，F-35不僅害怕潮濕、下雨天，也不耐曝曬和乾旱，必須要停放在空調室中。

張召忠分析，這種隱身吸波塗料在飛機表面的附著力並不好，所以每次噴塗完以後，都要在恆溫恆濕的機庫中進行固化；此外， F-35的高速飛行也會使空氣以及塵埃對機身表面的塗料造成一定的磨損，這些磨損和刮痕，將大大地削弱F-35戰鬥機的隱身性能，所以每次飛行完畢，都要有專門的人對其進行修補，耗時又耗力。

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

他直言，澳洲政府此次購買的F-35A戰鬥機，在本地就遭遇了水土不服的情況。澳洲多荒漠，氣候乾旱且炎熱，F-35在嚴苛環境下，其表面的隱身塗料常會出現巨大損耗及脫落的情形發生，讓使用成本一下子就高出許多。

張召忠也拿大陸的殲-20對比直言，「相比之下，我國殲-20所採用的國產隱身塗料就顯得耐用多了，不但隱身效果好，而且維護極為方便，在環境嚴苛的野戰機場照樣可以起降駐紮。」他也稱，隱形戰機的發展，外形設計很容易模仿，但無法模仿的是其表層塗料的材料和配方，「只有掌握了核心科技，才能引領發展，處於世界前列」。

▲F-35戰機上隱形塗層。（影音／取自YouTube）

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關鍵字：美軍,F35,隱身塗料,張召忠,戰鬥機

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