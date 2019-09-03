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碎裂的歷史教材！　北洋海軍旗艦「定遠艦」沉船遺址找到了

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▲「定遠艦」的水下殘骸。（圖／翻攝自新浪）

▲「定遠艦」的水下殘骸。（圖／翻攝自新浪）

記者吳宛霖／綜合報導

在甲午戰爭中沉沒124年的清朝北洋水師旗艦「定遠艦」日前已確認沉船位址。山東威海劉公島上舉行的「威海灣一號甲午沉艦遺址保護區域劃定論證會」上宣布，經過2個月的水下考古調查，現在已基本確認「定遠艦」的沉船位置，並出水一批沉艦遺物，是從2014年以來北洋甲午沉艦系列調查與研究工作的重要發現。

山東威海劉公島是一艘北洋旗艦「定遠艦」的坐沉水域。威海灣甲午沉艦水下考古調查從2017年開始到現在，已進行3年水下重點調查，今年對沉艦核心區域開展重點發掘，目前已出水文物約100多件，主要是銅構建、鐵器、木構件為主，以及一些生活用品和錢幣。

綜合媒體報導，為調查在威海灣內的北洋海軍戰艦遺址，2019年7月至8月經國家文物局批准，多家文物單位聯合組隊，集結中國30餘名水下考古專業人員和相關技術人員，展開威海甲午沉艦遺址第一期調查。

▲定遠艦的遺物。（圖／翻攝自新浪）

▲定遠艦的遺物。（圖／翻攝自新浪）

「威海灣一號甲午沉艦遺址保護區域劃定論證會」當天在山東威海劉公島上舉行。歷經2個月的水下考古調查，目前已基本確認清代北洋海軍旗艦「定遠艦」的沉滅位置，並出水一批沉艦遺物。

考古隊利用多波束、淺地層剖面等海測儀器採集遺蹟數據，結合文獻材料，鎖定「定遠艦」的埋藏位置。之後考古工作選擇在遺址上方進行抽沙作業，在深達1到3米的厚泥層下發現，並逐步揭露一段艦體遺蹟、採集提取部分沉艦遺物。調查區域可確認是艦體炮台跟彈藥艙附近位置，發現並提取出水文物150多件，同類物品在此前的「致遠艦」、「經遠艦」遺址調查中也有發現。

山東省水下考古研究所主任王澤冰表示，調查有發現一些子彈殼和銅錢，銅錢的年代都是在清代光緒年間，所以這艘船的年代，從文字上來說，基本上我們也可以定在清代中期。

▲定遠艦的遺物。（圖／翻攝自新浪）

▲定遠艦的遺物。（圖／翻攝自新浪）

由於戰艦所剩無幾，殘存艦體埋深3米多，海底表面幾乎看不出痕迹。國家文物局水下文化遺產保護中心研究員周春水表示，這艘沉艦我們經過前期調查，位在劉公島旁邊，根據「定遠艦」的資料和舊有的資料按圖索驥，並根據物探的方法找出位置。他指出，艦體在水下非常殘缺，幾乎沒有連成片，包括生活艙和以上的東西都沒有了，只剩下最底部屬於機器艙的部分，所以能夠發現標誌性的東西相當少。

定遠艦是清政府在1881年簽署合同、由德國伏爾鏗造船廠製造的一等鐵甲艦，排水量7355噸，最高航速14.5節，1885年入編北洋海軍後列為海軍旗艦，號稱「亞洲第一鉅艦」。然而，北洋水師1895年在甲午海戰中全軍覆沒，包括定遠艦在內的多艘軍艦沉於威海灣內。

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