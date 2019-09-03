　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘悼念勇警李承翰入忠烈祠　首度同框國民黨嘉義市長黃敏惠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘2日晚間10點多南下赴嘉義，欲出席隔日殉職員警李承翰入忠烈祠的儀式，典禮由嘉義市長黃敏惠主祭，這也是郭台銘在宣布參選2020總統前，首次跟國民黨的縣市長同框。

鐵路警李承翰為了保護乘客，在台鐵列車上遭鄭姓兇嫌以刀刺肚身亡，事後鄭也被依妨害公務致公務員致死、殺人罪起訴。李承翰將於3日入祀嘉義市忠烈祠，當天開放民眾弔念。

▲▼ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 。（圖／記者翁伊森攝，下同）

勇警殉職一事發生後，總統蔡英文及郭台銘在第一時間就南下向家屬悼念致意，當時郭台銘也向家屬致贈慰問金；事隔1個多月，郭台銘仍掛念殉職員警，安排好行程3日出席李承翰入祀忠烈祠的典禮。

2日晚間有媒體守候在嘉義高鐵站等候郭台銘，有媒體詢問郭台銘何時參選？郭台銘笑笑回應謝謝。3日一早，郭台銘媒體聯絡群組也公布郭台銘要出席忠烈祠的活動。

鐵警表示，李承翰是嘉義市忠烈祠祀奉的第96位因公殉職烈士，3日當天將由前導車載著李承翰的靈位到忠烈祠，並在40名鐵路警察的陪同下，手捧牌位入祀，一切皆按照習俗進行，典禮由嘉義市長黃敏惠主祭，禮成後市長致贈遺族慰問金。

▲▼ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／記者翁伊森攝）

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
北投單親媽撞違規車腦死…11年男友輕喚戴戒　器捐12部位創紀
真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條
「包龍星」再爆押人妻女　逼「探險直播創辦人」不准搶生意
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃之鋒抵台提3目的尋求支持　將訪「時力+民進黨」立委

郭台銘悼念勇警李承翰入忠烈祠　首度同框國民黨嘉義市長黃敏惠

運作「韓朱配」！勝選3支箭曝光　韓冰親點「神祕操盤手」歸隊

韓國瑜嗆「我不要台獨的票」　王定宇：中華民國也算台獨

換瑜風暴懶人包！郭台銘要也是獨立選　韓國瑜：被換就是黨中央腦袋進水

韓粉怒了！手寫「80字明信片」嗆聲反韓里長：以為妳當里長多大？

換瑜、脫黨參選「都是幫蔡英文當選」　周錫瑋哭訴：國民黨不團結…

黃之鋒3日確定訪台！先拜會卓榮泰再出席「台中對談活動」

「這一次我們在家打拼！」　郭台銘：Make Taiwan Proud Again

平日也競選！韓國瑜會見「藍軍志工團」　團長：想獨立參選的都不應該

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

黃之鋒抵台提3目的尋求支持　將訪「時力+民進黨」立委

郭台銘悼念勇警李承翰入忠烈祠　首度同框國民黨嘉義市長黃敏惠

運作「韓朱配」！勝選3支箭曝光　韓冰親點「神祕操盤手」歸隊

韓國瑜嗆「我不要台獨的票」　王定宇：中華民國也算台獨

換瑜風暴懶人包！郭台銘要也是獨立選　韓國瑜：被換就是黨中央腦袋進水

韓粉怒了！手寫「80字明信片」嗆聲反韓里長：以為妳當里長多大？

換瑜、脫黨參選「都是幫蔡英文當選」　周錫瑋哭訴：國民黨不團結…

黃之鋒3日確定訪台！先拜會卓榮泰再出席「台中對談活動」

「這一次我們在家打拼！」　郭台銘：Make Taiwan Proud Again

平日也競選！韓國瑜會見「藍軍志工團」　團長：想獨立參選的都不應該

中和邊緣人福音！一個人燒肉店「燒肉LIKE」將進駐中和環球購物中心

溫泉觀光協會赴茨城簽友好交流協定　總會長李吉田：將爭取更多日本客來台

台南北門急水溪出海口南岸驚見漂流豬屍　動保處漏夜處理完畢

蘆洲巡邏警巧抓吸毒男　身上疑出盒裝安非他命

歐美背包客化身乞丐　是窮遊還是濫用愛心？

黃之鋒抵台提3目的尋求支持　將訪「時力+民進黨」立委

柚見中秋．超群卓月　產業徵才活動提供560個職缺

心意再改！安倍晉三內閣改組、調自民黨人事　將於11日同時進行

快衝一波！人民幣匯價再創新低　換新台幣5萬比四月多賺兩千六

女星、名媛出遊標配愛馬仕　林心如30萬的背包超夯

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

運作「韓朱配」　勝選3支箭曝光

周錫瑋哭了！直喊「換瑜」是助英..

韓粉怒了！手寫80字明信片嗆反..

韓國瑜不要台獨票　他：中華民國..

國民黨換瑜也換不回郭？懶人包來..

韓國瑜來了！8日抵新北造勢擊退..

郭台銘：Make Taiwan..

「換瑜」起效果！資深媒體人30..

為義大槓上陳菊！楊秋興：放狗咬..

鄭佩芬爆吳敦義盤算2020　原..

黃之鋒3日確定訪台！會民進黨主..

推「韓連配」救2020？徐弘庭..

阮昭雄酸：支持市長落跑就投韓國..

韓國瑜直播吐苦水！轟換瑜是腦袋..

更多熱門

相關新聞

運作「韓朱配」　勝選3支箭曝光

鴻海創辦人郭台銘參選2020總統態勢明朗，藍營長達2個月的整合努力恐全盤落空。本刊調查，國民黨總統提名人韓國瑜面對郭柯王結盟態勢底定，轉念評估3腳督競逐大選的情勢，未必對其不利，將把尋求黨內整合視為最優先工作，首要之務就是網羅前新北市長朱立倫組成「韓朱配」角逐大選，以穩住基本盤。藍營人士透露，破解明年大選藍軍分裂的局面，韓朱配是最有力的王牌，目前2人搭檔也已到了具體成形的地步，將寄望以此打贏大選及力拚穩住立委席次。

韓國瑜不要台獨票　他：中華民國也算台獨

護乘客喪命！勇警李承翰3日入祀忠烈祠

周錫瑋哭了！直喊「換瑜」是助英當選

郭台銘：Make Taiwan Proud Again

關鍵字：

郭台銘李承翰2020總統大選2020

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

好市多中和店將實施新政策　網推爆

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

2年健身成果！長腿妹秀S曲線　網看完秒歪樓

爆乳「偽娘」一夜情榨乾　全台7男受害

韓國瑜惹怒媽祖退駕！乩童曝關鍵錯誤：不敬

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

星巴克杯身暗諷身材　店員被電爆

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面