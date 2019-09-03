郭台銘悼念勇警李承翰入忠烈祠　首度同框國民黨嘉義市長黃敏惠

▲ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 ，與嘉義市長黃敏惠意外同框。（圖／記者翁伊森攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘2日晚間10點多南下赴嘉義，欲出席隔日殉職員警李承翰入忠烈祠的儀式，典禮由嘉義市長黃敏惠主祭，這也是郭台銘在宣布參選2020總統前，首次跟國民黨的縣市長同框。

鐵路警李承翰為了保護乘客，在台鐵列車上遭鄭姓兇嫌以刀刺肚身亡，事後鄭也被依妨害公務致公務員致死、殺人罪起訴。李承翰將於3日入祀嘉義市忠烈祠，當天開放民眾弔念。

▲ 郭台銘與出席殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 。（圖／記者翁伊森攝，下同）



勇警殉職一事發生後，總統蔡英文及郭台銘在第一時間就南下向家屬悼念致意，當時郭台銘也向家屬致贈慰問金；事隔1個多月，郭台銘仍掛念殉職員警，安排好行程3日出席李承翰入祀忠烈祠的典禮。

2日晚間有媒體守候在嘉義高鐵站等候郭台銘，有媒體詢問郭台銘何時參選？郭台銘笑笑回應謝謝。3日一早，郭台銘媒體聯絡群組也公布郭台銘要出席忠烈祠的活動。

鐵警表示，李承翰是嘉義市忠烈祠祀奉的第96位因公殉職烈士，3日當天將由前導車載著李承翰的靈位到忠烈祠，並在40名鐵路警察的陪同下，手捧牌位入祀，一切皆按照習俗進行，典禮由嘉義市長黃敏惠主祭，禮成後市長致贈遺族慰問金。

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