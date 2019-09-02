管中閔遭認定違法兼職　公務員懲戒委員會結果出爐！記申誡懲儆

▲管中閔違規兼職案，遭公務員懲戒委員會判決申誡處分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會經過2度公開審理後於2日宣判。公懲會認定管中閔在擔任政務官期間，確實違規兼職，領取壹週刊給予的稿費；但由於管中閔為政務官，適用舊法規定，因此公懲會判決給予申誡，以示懲儆。公懲會的判決確定後，不會影響管中閔的政務官退職金。

根據監察院彈劾的資料中，認為管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的社論文章，每年獲取約65萬元稿費。監察院認定他違法兼職，所以在今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。

公懲會受理後，認為本案屬重大案件，破天荒採用公開審理程序，並召開2次庭訊，期間也傳喚證人、壹週刊前後任社長裴偉、邱明輝到庭訊問。其中裴偉明白證稱，在管中閔擔任台大財經所教授時就開始邀稿，每篇稿費2萬5千元，甚至管中閔擔任政務官後，還是繼續邀稿、給稿費。

至於管中閔兩度出庭時，均否認違規兼職，並強調本案屬政治事件，完全是政治鬥爭下對他的清算行為。管首度出庭時還引用《史記‧酷吏列傳》中的「深文周納」，批評政府不根據事實，巧妙地根據法條，入人於罪；第二次出庭時，更引用資深媒體人陳朝平在網路媒體上的文章，說「上自當今總統，下自部會首長，當年無論在教職、公職，都曾應邀，就專長與主管業務，『兼職』在報端撰寫社論、或撰寫專欄，以饗讀者。」

管中閔這次沒有出庭聆聽宣判，而公懲會宣判後，他的委任律師陳信宏代為發表聲明，「司法是當事人權益保障的最後一道防線，很遺憾公懲會做出這樣的判決，對判決的結果沒辦法接受。」律師團也說，會等收到判決書後，再研議其他權益救濟的管道。



▼管中閔委任律師陳信宏，對公懲會的判決感到遺憾。（圖／記者吳銘峯攝）